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رياضة

مرتضى منصور يوجه رسالة إلى جماهير الترجي التونسي قبل مواجهة الجمعة

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 10:44 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عمرو الحلوانى
طالب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، جماهير الترجي، بالتشجيع المثالى خلال مواجهة الفريقين معًا، التى من المقرر إقامتها الجمعة المقبل، في إطار لقاءات إياب الدور ربع النهائي من منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.


وقال مرتضى خلال في مقطع فيديو تم بثه على شاشة قناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي": "يا جماهير تونس الشقيقة نحن ضيوفكم، وأتمنى أن تكون روح الود والاحترام هي السائدة في استقبال الزمالك، مثلما كان الأمر هنا في القاهرة بالذهاب". 

وأضاف: "تدخلت فى الحال حينما أبلغني السفير التونسي في مصر عن القبض على بعض مشجعي الترجي بسبب الشغب وإلقاء الشماريخ في الأرض، وتم الإفراج عنهم".

وأكد مرتضى منصور أن نادي الترجي التونسي تم استقباله في القاهرة بأفضل شكل ممكن، في ظل العلاقة التاريخية التي تجمع الزمالك والترجي.

يذكر أن الزمالك نجح فى الفوز على الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ومن المقرر أن يلعب الفريقان معا من جديد مساء الجمعة المقبل، في إطار لقاءات إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

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