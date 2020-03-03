المقاصة لـ إيهاب جلال: نثق فيك وسنعود أقوى معك

عقد اللواء محمد عبد السلام رئيس مجلس إدارة نادي مصر المقاصة جلسة مع الجهاز الفني الجديد لفريق الكرة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني وبحضور كافة لاعبي الفريق.





وأكد عبد السلام أن مجلس الإدارة لديه ثقة كاملة في المدرب إيهاب جلال والجهاز الفني الجديد للفريق، لاستعادة الانتصارات لوجود تفاهم وارتياح كبير بين المدرب واللاعبين ، مشددا على أن جلال يعد من المدربين الكبار على الساحة المحلية، وله نجاحات كبيرة سابقة مع الفريق ستكون قاعدة الارتكاز لإعادة الفريق لمكانته وسط الكبار.





من جانبه أكد إيهاب جلال سعادته بعودته لتدريب المقاصة مؤكدا أن الفترة المقبلة تحتاج تكاتف جهود الجميع، لاستعادة الانتصارات وتصحيح مسار الفريق في الدوري والابتعاد عن مراكز المؤخرة.





واشاد جلال بجميع اللاعبين مؤكدا انهم من افضل العناصر في الدوري المصري ولكن يحتاجوا لمزيد من التركيز والاصرار .







