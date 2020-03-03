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أخبار العالم

تركيا تستهدف طائرة عسكرية للجيش السوري في إدلب

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:33 ص
طائرة حربية سورية
طائرة حربية سورية
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شيماء مصطفى
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" في نبأ عاجل لها، بأن القوات التركية استهدفت طائرة عسكرية سورية خلال عملياتها ضد التنظيمات الإرهابية في منطقة إدلب.

وكانت وسائل إعلام متفرقة أعلنت أن قوات الجيش السوري تمكنت خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، من فرض سيطرتها الكاملة على مدينة سراقب التي تريد تركيا إنهاء الوجود السوري بها.

وجرت في سراقب معارك كر وفر كبيرة بين سوريا وتركيا، حتى استطاعت القوات السورية حسم الأمر خلال الساعات الماضية.

وأحكمت القوات السورية سيطرتها على سراقب، في الوقت الذي استهدف الطيران الحربي الروسي مناطق للفصائل الإرهابية المسلحة والمدعومة من تركيا داخل مدينة أريحا في إدلب.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن الجيش السوري استعاد أيضًا طريق دمشق -حلب الدولي كاملا.

في السياق نفسه، قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يزور أنقرة اليوم لبحث الملف السوري، وذلك بعد التصعيد التركي في سوريا.
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