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أخبار البلد

شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:09 م
ندوات توعوية للطلاب
ندوات توعوية للطلاب بالمحافظات
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ايمان البكش
اتخذت وزارة التنمية المحلية، عددًا من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة لمجابهة فيروس "كورونا" فى جميع محافظات الجمهورية.

وأكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه وجه المحافظات باتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية التى تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة فيما يخص الوقاية ومكافحة الفيروس وتعزيز قدرات المحافظات والتنسيق المستمر بشأن فتح غرف العمليات ورفع درجة الاستعداد يوميا.

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن التوجيهات التى أصدرها للمحافظات تتضمن قيامهم بالتنسيق المستمر مع مديرية الشئون الصحية والمتابعة الدورية لتداعيات الموقف والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة، والمتابعة المستمرة لجميع التقارير اليومية الصادرة عن وزارة الصحة وتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

وجه المحافظين بالتعامل مع جميع وسائل الإعلام والإعلان بشفافية شديدة عن جميع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، وكذا المرور الدوري على المستشفى التى تم تحديدها بكل محافظة لتكون جاهزة فى حالة الطوارئ لنقل أى إصابات بالفيروس إليها، مع التأكد من تجهيزها على أفضل مستوى تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
شاهد.. إجراءات المحافظات لمواجهة كورونا
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