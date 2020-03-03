وزير التنمية المحلية: ننسق مع وزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا بالمحافظات

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة اتخذت عددًا من الإجراءات بالتنسيق مع وزارة الصحة لمجابهة فيروس "كورونا" فى جميع محافظات الجمهورية.





وقال اللواء محمود شعراوى إنه وجه المحافظات باتخاذ مجموعة من الإجراءات الإحترازية التى تم الاتفاق عليها مع وزارة الصحة فيما يخص الوقاية ومكافحة الفيروس وتعزيز قدرات المحافظات والتنسيق المستمر بشأن فتح غرف العمليات ورفع درجة الاستعداد يوميا.





وأضاف وزير التنمية المحلية أن التوجيهات التى أصدرها للمحافظات تتضمن قيامهم بالتنسيق المستمر مع مديرية الشئون الصحية والمتابعة الدورية لتداعيات الموقف والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة، والمتابعة المستمرة لجميع التقارير اليومية الصادرة عن وزارة الصحة وتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن.





وطالب الوزير المحافظات بوضع خريطة لأماكن التجمعات لوضع خطة لحصار الفيروس ومقاومته فى حالة الطوارئ، وتفعيل دور إدارة الأزمات بالمحافظات لمتابعة تداعيات الموقف أولا بأول، وكذا تفعيل دورة مجموعات الرصد على مستوى المحافظة.





كما وجه المحافظات بتفعيل دور الرائدات الريفيات لتوعية المواطنين لمجابهة الفيروس، ووضع خطة لمرور المحافظين على الأماكن الشعبية والأسواق المزدحمة وكذا المستشفيات، واتخاذ أعلى درجات الوقاية باستخدام الإمكانيات المتاحة، والتنسيق مع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات لتفعيل دور المدارس، وكذا التنسيق مع الجامعات لنشر الوعى الثقافى بخطورة المرض وأسلوب الوقاية منه.





كما أشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة تفعيل دور رجال الدين والكنيسة والمسجد لتوعية المواطنين بأخطار فيروس كورونا والأعراض والإرشادات الواجب اتباعها لتلافي الإصابة، لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع الهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى للتوعية وإعداد منشورات لأسلوب الوقاية من المرض وتوزيعها فى الأماكن المزدحمة.





كما وجه اللواء محمود شعراوى المحافظات بضرورة المتابعة الدورية لتداعيات الموقف والمشاركة فى غرفة عمليات وزارة الصحة ومجلس الوزراء المنعقدة بشأن فيروس الكورونا ومتابعة التجهيزات الخاصة بالمستشفيات التى تم تحديدها فى كل محافظة فى حال الضرورة، والتوعية المستمرة للمواطنين باستخدام الإعلام المرئى والمكتوب والمسموع بالمحافظة وعلى صفحات التواصل الاجتماعى.





وقال اللواء محمود شعراوى إ ن الوزارة أوصت باتخاذ مجموعة من التوصيات، منها ضرورة نشر الوعى الصحى بمرض الكورونا فى المدارس والجامعات، وإعداد خطة مرور دورية بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة الصحة للمرور على الأماكن المزدحمة وأماكن التجمعات للتوعية والكشف العشوائى والتأكد من عدم وجود حالات إصابة، مع قيام وزارة الصحة بإعداد ملصقات توضح أسلوب نقل العدوى وإجراءات الوقاية منه وتوزيعها، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية التنسيق مع جميع المحافظات وقيام مديريات التربية والتعليم والثقافة بتوزيعه ونشره على جميع المدارس والجامعات والأماكن المزدحمة بنطاق المحافظة.





وأضاف وزير التنمية المحلية أنه وجه المحافظين بالتعامل مع جميع وسائل الإعلام والإعلان بشفافية شديدة عن جميع المستجدات الخاصة بفيروس كورونا، وكذا المرور الدوري على المستشفى التى تم تحديدها بكل محافظة لتكون جاهزة فى حالة الطوارئ لنقل أى إصابات بالفيروس إليها، مع التأكد من تجهيزها على أفضل مستوى تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء.