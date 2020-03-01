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أخبار البلد

افتتاح مقر منظمة المدن والحكومات الأفريقية بالقاهرة مارس الجاري

الأحد 01/مارس/2020 - 01:07 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
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ايمان البكش
كشفت وزارة التنمية المحلية،عن توقيع مصر على اتفاقية المقر الخاص بمنظمة المدن والحكومات الأفريقية عن شمال أفريقيا بالقاهرة،خلال شهر مارس الجارى.

ونوه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،إلى أنه من المقرر إقامة احتفالية كبرى بالقاهرة عند افتتاح المقر بحضور قيادات المنظمة بمشاركة عدد من الشخصيات ووزراء التنمية المحلية الأفارقة،وكذا توقيع اتفاق للتعاون بين الوزارة والمنظمة فيما يخص مجالات التدريب وتأهيل الكوادر المحلية الأفريقية من خلال مركز التنمية المحلية بسقارة وأكاديمية التدريب التابع للمنظمة الأفريقية .

وأكد شعراوى على أهمية تبادل الخبرات فى مجالات تدريب الكوادر المحلية الأفريقية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد البدء رسميًا فى مقر اقليم الشمال للمنظمة بالقاهرة .

ونوه الوزير إلى استعداد مصر لتسخير كافة إمكاناتها وخبراتها لمساعدة الدول الأفريقية فى مواجهة التحديات التى تواجهها ودفع العمل المشترك وعملية التنمية بالقارة الأفريقية،وان مصر على إستعداد نقل التجارب والخبرات الفنية فى عدد من المجالات الحيوية والمهمة و تكثيف الدورات والمنح التدريبية المختلفة للأشقاء الأفارقة خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة التدريبية التي نظمتها الوزارة فى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للكوادر المحلية الأفريقية .

وقامت الوزارة في نوفمبر الماضى بتنظيم البرنامج التدريبي الاول لمدة أسبوعين لنحو 30 من الكوادر من ١٩ دولة أفريقية. 

ونوه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية،إلى أنه سيتم استكمال البرنامج التدريبي للأفارقة على مدار عام 2020 ضمن الخطة التدريبية لمركز سقارة.  

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