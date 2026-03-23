إجراء صارم من الكاف في شكوى المصري بعد أحداث مباراة شباب بلوزداد

تقدمت إدارة نادي المصري البورسعيدي بشكوى رسمية لـ الكاف بعد مباراة شباب بلوزداد الجزائري بالكونفيدرالية الأفريقية.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف فتح تحقيق والاستماع لمحادثة الـ VAR بين الحكم الزيمبابوي برايتون تشاميني مع الحكم الغاني دانيال لاريا في الدقائق الأخيرة من مباراة شباب بلوزداد الجزائري والمصري البورسعيدي في الدور ربع النهائي لكاس الكونفدرالية.

المصري طالب بفتح تحقيق وسماع محادثة تقنية الفيديو VAR، للتأكد من صحة قرار الحكم الزيمبابوي برايتون تشيميني بشأن حصول جابر كايسيس لاعب شباب بلوزداد على إنذارين، بينما الحكم لم يطرده في الدقائق الأخيرة من زمن المباراة.

وطالب نادي المصري البورسعيدي في شكواه، حال إذا ثبت وجود خطأ من حكم المباراة الأمر الذي يعد خطأ فنيًا يستدعي اتخاذ قرار عاجل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وذلك قبل إقامة مباريات الدور نصف النهائي من كأس الكونفيدرالية في منتصف شهر أبريل القادم.