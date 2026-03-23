إسلام آباد تكشف : جاهزون لجمع إيران وأمريكا على طاولة واحدة

أكد متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية لشبكة CNN أن إسلام آباد "مستعدة بالفعل لاستضافة محادثات" بين إيران والولايات المتحدة، وذلك بعد ساعات من نفي طهران مزاعم فتح قناة دبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية طاهر حسين أندرابي، يوم الاثنين: "إذا وافق الطرفان، فإن باكستان مستعدة دائمًا لاستضافة المحادثات".

وأصدر مسؤولون إيرانيون وأمريكيون رفيعو المستوى تصريحات متضاربة بشأن المحادثات بين البلدين في الأيام الأخيرة، مع دخول العدوان الأمريكي الإسرائيلي على إيران أسبوعه الرابع.

ونقلت وسائل إعلام مدعومة من الدولة، يوم الاثنين، إن وزارة الخارجية الإيرانية صرحت بأنه "لا يوجد حوار" بين طهران وواشنطن.

في المقابل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشبكة CNN بأن المحادثات بين البلدين خلال عطلة نهاية الأسبوع أسفرت عن اتفاق من 15 بندًا.

وقالت مصادر يوم الاثنين إن طهران وواشنطن تتواصلان حتى الآن بشكل كبير من خلال مسؤولين من عدة دول أخرى، بما في ذلك تركيا ومصر، في محاولة لتهدئة العنف الإقليمي.