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رياضة

خالد عبد العزيز يوجه نصيحتين لـ مسئولي الكرة بشأن أولمبياد طوكيو 2020

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:51 م
خالد عبد العزيز
خالد عبد العزيز
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ياسمين تيسير
وجه خالد عبد العزيز وزير الرياضة السابق، نصيحة لـ مسؤولي الكرة المصرية بشأن إمكانية تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 لـ نهاية العام الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا.

كتب خالد عبد العزيز عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي  تويتر": "تحسبًا لتأجيل دورة طوكيو إلى نهاية العام الحالى وبعد أن تقرر إقامة كأس الأمم الإفريقية فى يناير القادم فلا بد من دراسة أمرين على وجه السرعة أولهما هو موعد انتخابات الإتحادات والثانى البداية المبكرة جدًا لدورى كرة القدم الجديد".

وتراقب اللجنة الأوليمبية آخر تطورات الموقف الخاص بفيروس "كورونا" بشكل مدقق قبل صدور القرار رسميا سواء بالإعلان عن خوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية بشكل طبيعى أو تأجيلها إلى أجل غير مسمى.

وشكل منظمو أولمبياد طوكيو الصيفي "طوكيو 2020"، فريق عمل للتنسيق مع السلطات الصحية في بلادهم، بشأن فيروس كورونا وكيفية التحرك في مواجهة انتشاره.
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