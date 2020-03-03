بلاغ يتهم الهارب أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة بالإساءة للدولة المصرية

قدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا بلاغا للمستشار النائب العام قيد تحت رقم 8013 لسنة 2020 بلاغات النائب العام، اتهم فيه أحمد منصور المذيع بقناة الجزيرة الإرهابية بالانتماء لجماعة الإخوان الإرهابية وإثارة الفتنة الداخلية فى مصر والتحريض على الدولة وقياداتها.





ونص محمود فى بلاغه المقدم للنائب العام، أن المذيع الهارب أحمد منصور والذي يحمل الجنسية المصرية ويعمل بقناة الجزيرة القطرية الداعمة للإرهاب الموجه ضد مصر والمحرضة على مؤسساتها دأب عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك وتويتر على إثارة الفتنة الداخلية للبلاد والتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وتعمد نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وزعزعة الاستقرار الداخلى للبلاد والتحريض على قيادات الدولة تنفيذًا للأوامر والتعليمات الصادرة له من المخابرات القطرية مقابل مبالغ مالية يتلقاها بصفة منتظمة.





وأضاف أن الهارب أحمد منصور يتعمد نشر فيديوهات مفبركة عن الوضع الداخلى للبلاد بغرض نشر الفوضى والاضطرابات وإثارة الفتنة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، مشيرا إلى أن الهارب منصور يعد من القيادات الإخوانية الفاعلة التى تعمل على تقويض أركان الدولة المصرية والتحريض عليها والإساءة إليها وتشويه صورتها فى المحافل الدولية، لافتا إلى أن الجرائم التى يرتكبها الهارب أحمد منصور والمقيم فى قطر بصفة دائمة مؤثمة قانونا بموجب نصوص المواد 171،172،176،188،86من قانون العقوبات المصري والتى تصل عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة.





وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لأحمد منصور لارتكابه الجرائم المنوه عنها بالبلاغ، ووضع اسم احمد منصور على قوائم ترقب الوصول، وإخطار الانتربول الدولى لإدراج اسم احمد منصور على قائمة النشرة الحمراء للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.