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تعليم

رئيس قسم الطب الوقائي ...طرق خطيرة ينتقل بها فيروس كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 02:45 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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حسام الفقي
أكدت الدكتورة فاتن الصعيدي رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والطب الوقائي بكلية الطب جامعة عين شمس  ان الجامعة تسعي الي توفير جميع سبل الحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا للحد من انتقاله أو انتشاره، عن طريق التوعية بين الطلاب في كلية الطب وايضا المستشفيات الخاصة بالجامعة وتوعية الاطباء في المستشفيات .

وأضافت الصعيدي خلال تصريحاتها لـصدي البلد ان مستشفيات جامعة عين شمس لم تستقبل اي حالة حتي الان منوها  عن ملامسة  اليد لسطح يُرجح وجود الفيروس عليه، إذ يمكن أن ينتقل الفيروس إلى الجسم بهذه الطريقة  وعدم التقبيل و المخالطة عن قرب والابتعاد عن الأماكن المزدحمة وتجنب مصافحة الأفراد وتجنب لمس الأنف والعينين من التعامل مع الحيوانات الميتة أو اللحوم وحيوانات البحر غير المطهوة، وعدم التقبيل،مشدا علي عدم الاقتراب  من المصابين بالسعال أو العطس أو الحمى، إذ يمكن أن ينشروا جسيمات صغيرة تحتوى على الفيروس في الهواء. ويفضل الابتعاد عنهم لمسافة متر واحد.   مشيرا إلى أن كل ذلك يساعد في قلة التعرض للمرض القاتل  وإذا حدثت الإصابة يتم علاج الأعراض بالدرجة الأولى والراحة، وبشراب سوائل بكثرة مع بعض الأدوية التي تساعد في مقاومة الجسم. 

ووضحت الصعيدي  ان الاعراض تبدأ  بحمى، متبوعة بسعال جاف، وبعد نحو أسبوع، يشعر المصاب بضيق في التنفس، ما يستدعي علاج بعض المرضى في المستشفى. ونادرا ما تأتي الأعراض في صورة عطس أو سيلان مخاط من الأنف.

وتستمر فترة حضانة الفيروس - ما بين الإصابة وظهور الأعراض - لحوالي 14 يوما، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

وفيروس كورونا هو فيروس من سلالة جديدة من فيروس كورونا الذى تم التعرف عليه فى بعض حالات الالتهاب الرئوى بولاية ووهان بالصين وهى مجموعة من الفيروسات التى تصيب الإنسان وتكون أعراضه مشابهة لأدوار البرد العادى مثل صداع، سيلان الأنف، حمى، سعال، ضيق فى التنفس، الإلتهاب الرئوى وتصل الى مايسمى بالمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة SARS أو متلازمة الشرق الأوسط التنفسية الحادة MERS ولا يوجد له علاج أو لقاح محدد حتى الآن.

ويمكن اتباع بعض الإرشادات التالية للوقاية للحد من انتشار هذا الفيروس منها الحرص على غسل اليدين، تجنب ملامسة العين والأنف والفم باليدين قدر المستطاع، ارتداء الكمامات في الاماكن المزدحمة ، والحفاظ على النظافة العامة، وتجنب التعامل مع المرضى.


يذكر أن جامعة عين شمس الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2019/2020 بسلسلة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة التهديدات الصحية الطارئة.

وصرح د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الجامعة استعدت منذ اليوم الأول لاستئناف الدراسة بتطبيق حزمة من الإجراءات الطبية مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذها، وباشر فريق مكافحة العدوى بالجامعة التابع للمستشفيات الجامعية مهامه بعمل مسح لقياس الحرارة لكل مرتادي الجامعة وعلى بوابات الحرم الجامعي الرئيسي وحرم كلية التجارة، كما أجرى الفريق توعية للطلاب بالطرق الصحيحة لغسل الأيدي وكيفية استخدام الماسك الطبي.
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