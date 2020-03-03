في ذكرى ميلاد محمد الحلو .. كيف كانت تناديه وردة الجزائرية

يحتفل المطرب محمد الحلو، اليوم الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 65، فهو من مواليد 3 مارس 1955.





بدأ محمد الحلو مشواره الفني من خلال دراسته في معهد الموسيقى العربية وكان أول ألبوماته الغنائية "عراف"، وبعد نجاحه الكبير قدم العديد من الألبومات الغنائية، أبرزها "افتح كتابك” و”رحال ,يا قمر, و"عصافير الجنة"، و"ناويلي"، و"أحبابنا"، و"اشهدي".





كما خاض تجربة التمثيل من خلال مجموعة من الأفلام السينمائية منها ”الحب الحقيقي” و”شباب لكل الأجيال” و”ابتسامة في عيون حزينة”.





وحقق محمد الحلو نجاحا كبيرًا من خلال غنائه للكثير من تترات المسلسلات أبرزهم و”ليالي الحلمية” و”الوسية” و”حياة الجوهري” و”زيزينيا”.





وكانت تربطه علاقة قوية بالمطربة وردة الجزائرية، ومن كثرة إعجابها به تناديه بـ"ابنها الكبير".





ويعد محمد الحلو من أكثر المطربين حرصا على المشاركة في فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي يقام كل عام على مسرح دار الأوبرا.