خشية من إصابتهم بـ كورونا..الصين تجلي رعاياها من إيران

قررت السلطات الصينية إجلاء رعاياها من إيران، بعد تفشي فيروس كورونا، في مشهد يكشف تردي الوضع الصحي في إيران.





وقررت الصين التي كانت نقطة انطلاق الفيروس إلى بقية دول العالم، إرسال طائرة إلى طهران من أجل إجلاء مواطنيها الذي تقطعت بهم السبل هناك، إثر تفشي فيروس "كورونا" .





ونقلت صحيفة "جلوبل تايمز" الصينية الناطقة بالإنجليزية، عن موظفي السفارة الصينية في طهران قولهم إن الطائرة بسعة 200 مقعد ستصل في وقت لاحق الثلاثاء إلى العاصمة الإيرانية.





وأضافت أن الأولوية ستعطى للطلاب الذين يدرسون في مدينة قم الدينية، بؤرة فيروس "كورونا" في إيران.





وقال مواطن صيني يعيش في طهران إن الطائرة التابعة لشركة خطوط جنوب الصين ستنقل الصينيين، مشيرا إلى أن الرحلة ليست إجلاءً بل رحلة تجارية يدفع فيها الركاب ثمن التذاكر، والأهم من ذلك أنها ستكون لمن يبدي الرغبة في العودة.





وأوضحت أن الأولوية ستكون لنحو 30 طالبا يدرسون في قم، أما الموظفين ورجال الأعمال الصينيين فسينظر في أمرهم لاحقا، وفقا للمقاعد الشاغرة.



