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حوادث

جهود مكثفة لكشف لغز العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري على طريق دكرنس شربين

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:32 م
صدى البلد
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همت الحسينى
تكثف الأجهزة الأمنية بالدقهلية من جهودها لكشف لغز العثور على جثة شاب مصاب بطلق ناري في الرقبه على طريق دكرنس شربين.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امم الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مصاب بطلق نارى بالرقبة على طريق دكرنس شربين.

وانتقل ضباط المباحث الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يُدعي شهاب بهاء حسن الشحات 18 عاما من قرية نجير التابعة لمركز دكرنس وبه طلق خرطوش بالذقن.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى كلفت المباحث بتحرياتها حول الواقعة وسرعة كشف ملابساتها و ضبط الجناة .

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