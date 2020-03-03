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رد فعل الإعلام الصيني على زيارة وزيرة الصحة للصين ..شاهد

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 07:05 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
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محمد حليم قنديل
قالت فيحاء وانغ إعلامية صينية، إن وسائل الإعلام الصينية أشادت بجهود وزيارة الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان المصرية والدعم القوي من الحكومة المصرية عبر المستلزمات الطبية المقدمة كهدية للصين لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف فيحاء وانغ، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن زيارة وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد للصين لها أهمية كبيرة بالنسبة إلى البلدين فكلاهما يحتاجان إلى الوقوف إلى جانب بعضهما فى هذه الأزمة الحالية.

وتابعت الإعلامية الصينية، أن هناك تعاونا بين الصين ومصر فى تبادل الخبرات الصحية فى الكشف على فيروس الكورونا والبحث عن وسائل علاجية له.

وأوضحت فيحاء وانغ، أن هناك الكثير من دول العالم قدمت المساعدات للصين فى محنتها الحالية، مضيفة أن هناك اتصالات كثيفة بين علماء وخبراء فى الصين ودول أخرى للعمل على وجود مصل للقضاء على فيروس كورونا.

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