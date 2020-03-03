أبرزها برشلونة ونابولي.. إسبانيا تتجه لإقامة المباريات الأوروبية بدون جمهور

أوصت السلطات الإسبانية، بإقامة مباريات الجولة المقبلة من دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي على أرضها دون جمهور تخوفًا من فيروس كورونا.





وأكد موقع "فوربس" الأمريكي، أن هناك اتجاها من قبل الحكومة بإقامة مباراة برشلونة ونابولي على ملعب "كامب نو" فى دور الـ 16 دون حضور جماهيري.





وأوصت وزارة الصحة الإسبانية بأن تُلعب المباراة بدون جماهير، وهي نفسها التوصية التي أتت لفالنسيا بشأن مباراته بنفس الدور أمام أتالانتا الإيطالي.





وفضلت الحكومة أن تلعب المباريات المحلية بشكل طبيعي بحضور جماهير، وإقامة مباريات المسابقات الأوروبية بدون جمهور خوفا من نقل كورونا من الأجانب.