تعرف على قرعة دوري الأمم الأوروبية بالكامل

سحبت اليوم الثلاثاء، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، في نسختها الثانية، 2020- 2021.
وضمت القرعة :
المستوى الأولى
في المجموعة الأولى: هولندا - إيطاليا - البوسنة والهرسك - بولندا
في المجموعة الثانية: إنجلترا - بلجيكا - الدنمارك - أيسلندا
في المجموعة الثالثة: البرتغال - فرنسا - السويد - كرواتيا
في المجموعة الرابعة: سويسرا - إسبانيا - أوكرانيا - ألمانيا
المستوى الثاني
في المجموعة الأولى : النمسا - النرويج - إيرلندا الشمالية - رومانيا
في المجموعة الثانية: جمهورية التشيك -إسكوتلندا - سلوفاكيا - الكيان الصهيوني
في المجموعة الثالثة:روسيا - صربيا - تركيا - المجر
في المجموعة الرابعة: ويلز - فنلندا - جمهورية إيرلندا - بلغاريا
المستوى الثالث:
في المجموعة الأولى :أذربيجان - لوكسمبورج - قبرص - مونتنجرو
في المجموعة الثانية: أرمينيا - إستونيا - مقدونيا الشمالية - جورجيا
في المجموعة الثالثة: مولدوفا - سلوفانيا - كوسوفو - اليونان
في المجموعة الرابعة: كازاخستان - ليتوانيا - بيلاروسيا - ألبانيا
المستوى الرابع
في المجموعة الأولى : مالطا - أندورا - لاتفيا - جزر فارو
في المجموعة الثانية: سان مارينو - ليشنشتاين - جبل طارق
وتنطلق الجولة الأولى من البطولة بين يومي 3 - 5 سبتمبر من العام الجاري.
يذكر أن منتخب البرتغال قد توج بأول بطولة لدوري الأمم الأوروبية العام الماضي، على حساب المنتخب الهولندي.