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رياضة

تعرف على قرعة دوري الأمم الأوروبية بالكامل

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:02 م
دوري الأمم الأوروبية
دوري الأمم الأوروبية
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إسماعيل محمود
سحبت اليوم الثلاثاء، قرعة دور المجموعات لبطولة دوري الأمم الأوروبية، في نسختها الثانية، 2020- 2021.

وضمت القرعة :

المستوى الأولى

في المجموعة الأولى: هولندا - إيطاليا - البوسنة والهرسك - بولندا

في المجموعة الثانية: إنجلترا - بلجيكا - الدنمارك - أيسلندا

في المجموعة الثالثة: البرتغال - فرنسا - السويد - كرواتيا

في المجموعة الرابعة: سويسرا - إسبانيا - أوكرانيا - ألمانيا

المستوى الثاني

في المجموعة الأولى : النمسا - النرويج - إيرلندا الشمالية - رومانيا

في المجموعة الثانية: جمهورية التشيك -إسكوتلندا - سلوفاكيا - الكيان الصهيوني

في المجموعة الثالثة:روسيا - صربيا - تركيا - المجر

في المجموعة الرابعة: ويلز - فنلندا - جمهورية إيرلندا - بلغاريا

المستوى الثالث: 

في المجموعة الأولى :أذربيجان - لوكسمبورج - قبرص - مونتنجرو

في المجموعة الثانية: أرمينيا - إستونيا - مقدونيا الشمالية - جورجيا

في المجموعة الثالثة: مولدوفا - سلوفانيا - كوسوفو - اليونان

في المجموعة الرابعة: كازاخستان - ليتوانيا - بيلاروسيا - ألبانيا

المستوى الرابع

في المجموعة الأولى : مالطا - أندورا - لاتفيا - جزر فارو

في المجموعة الثانية: سان مارينو - ليشنشتاين - جبل طارق


وتنطلق الجولة الأولى من البطولة بين يومي 3 - 5 سبتمبر من العام الجاري.

يذكر أن منتخب البرتغال قد توج بأول بطولة لدوري الأمم الأوروبية العام الماضي، على حساب المنتخب الهولندي.


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