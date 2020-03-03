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مجلس الوزراء: حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا في مصر.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 08:56 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاني حسين
كشف اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء، آخر تطورات الحالة الصحية للأجنبي المصاب بـفيروس كورونا في مصر.

وقال عبد المقصود في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :"  الشخص الاجنبي المصاب متواجد حاليا في مستشفى النجيلة بمرسى مطروح".

وأضاف: ما يتعرض له العالم كارثة، وفي وقت الكوارث يحدث تعاون وتنسيق بين الدول لتبادل المعلومات لمواجهة هذا الفيروس ".

وتابع:"  مصر لا يوجد بها إلا إصابة واحدة بفيروس كورونا متواجدة في مستشفى النجيلة بمرسى مطروح".

وأكمل :"  تم التنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية في الصين لمتابعة تطورات  فيروس كورونا".

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