أول تعليق من كريستيانو رونالدو على مرض والدته

طمأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، محبيه ومشجعيه في العالم، عن صحة والدته ماريا دولوريس.





ونشر كريستيانو رونالدو، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وكتب "شكرًا لكم على كل ما تبذلونه من رسائل الدعم لأمي، حالتها مستقرة حاليًا وتتعافى في المستشفى، أود أنا وعائلتي أن نشكر الفريق الطبي الذي يعتني بها، ونرجو منكم بأن تمنحونا جميعًا بعض الخصوصية في هذا الوقت".





يذكر أن ماريا دولوريس والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، تعرضت لسكتة دماغية، صباح اليوم الثلاثاء.



