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رياضة

أول تعليق من كريستيانو رونالدو على مرض والدته

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:27 م
رونالدو ووالدته
رونالدو ووالدته
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إسماعيل محمود
طمأن البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، محبيه ومشجعيه في العالم، عن صحة والدته ماريا دولوريس.

ونشر كريستيانو رونالدو، تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر"، وكتب "شكرًا لكم على كل ما تبذلونه من رسائل الدعم لأمي، حالتها مستقرة حاليًا وتتعافى في المستشفى، أود أنا وعائلتي أن نشكر الفريق الطبي الذي يعتني بها، ونرجو منكم بأن تمنحونا جميعًا بعض الخصوصية في هذا الوقت".

يذكر أن ماريا دولوريس والدة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، تعرضت لسكتة دماغية، صباح اليوم الثلاثاء.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية، أن والدة كريستيانو رونالدو أصيبت بسكتة دماغية، صباح اليوم، وتم نقلها إلى أحد مستشفيات مدينة ماديرا البرتغالية.

وتابعت الصحيفة، أن حالة والدة رونالدو مستقرة حاليا، وسوف تخضع لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة.

يذكر أن كريستيانو رونالدو وصلت أول أمس الأحد، إلى العاصمة الإسبانية مدريد، لمتابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة، ضمن منافسات الجولة الـ26، من مسابقة الدوري الإسباني، والتي انتهت بفوز الملكي بهدفين دون رد.

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