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توك شو

من بعيد.. أحمد موسى يطالب بعد المصافحة في هذه الفترة.. فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 09:31 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهى عمرو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن هناك نصائح كثيرة يجب الالتزام بها فى الفترة الحالية لعدم التعرض للإصابة بفيروس كورونا أو إنفلوانزا العادية.

وأضاف الإعلامى أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد: "يا ريت لو فى اجتماعات يا ريت نأجلها.. ويا ريت نهتم بالنظافة الشخصية، وغسل اليدين بشكل مستمر".

ولفت الإعلامى أحمد موسى، إلى أن  لو حد من أولادك عنده إنفلوانزا خليه يقعد فى مكان لوحده، عشان ميعديش الكل".

وأشار الإعلامى أحمد موسى، إلى أن لو فى حد عنده حيوانات سيبهم في حالهم الفترة دى وعدم الاختلاط بهم، وطالب موسي بعدم تناول لحوم الجمال".

وأوضح الإعلامى أحمد موسي، أن ارتداء الكمامة أمر مطلوب، وطالب موسى بعدم المصافحة والأحضان والبوس فى هذه الفترة، وطالب من زملائه بالعمل بهذه النصيحة "يا ريت نسلم من بعيد".

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