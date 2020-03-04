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تكنولوجيا

كيفية تشغيل مكالمات الواتساب فى 4 خطوات

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:19 ص
كيفية تشغيل مكالمات
كيفية تشغيل مكالمات الواتساب فى 4 خطوات
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قسم التكنولوجيا
ييستخجم الملايين حول العالم مكالمات تطبيق المراسلات الفورية الأشهر واتساب بشكل يومى سواء كانت صوتية أو فيديو عبر الانترنت، إلا أنه فى الكثير من الأحيان تحدث مشاكل أثناء استخدام التطبيق، خاصةً أن هناك عدد من الدول تمنع مكالمات الواتساب وتقيد بعض مميزاته لإستخدام الشبكات المحلية بغرض الربح المادى .  
 

لذلك نقدم اليكم مجموعة من الطرق الشائعة لحل مشاكل مكالمات الواتساب : 

1- إعادة تشغيل الجهاز 
أول شئ يجب القيام به عند حدوث خلل فى احد التطبيقات هو اعادة تشغيل " Restart " للجهاز، حيث يؤدى استخدام العديد من التطبيقات فى وقت واحد الى امتلاء ذاكرة الهاتف RAM ، مما يؤثر على عمل بعض التطبيقات بشكل غير صحيح .  

2-التأكد من الاتصال بالانترنت 
اثناء استخدام  الواتسآب لابد من التأكد من اتصال الهاتف بالانترنت من خلال Wifi ، وتتطلب مكالمات الفيديو ان يكون الاتصال بالانترنت سريع للحصول على جودة عالية اثناء الدردشة .

3- قبول الأذونات التى يطلبها الواتساب 
للقيام بمكالمة عبر الواتساب يحتاج التطبيق الى استخدام الميكروفون و الكاميرا معًا عند مكالمات الفيديو، لذلك يجب منح التطبيق الصلاحيات الازمة لاجراء المكالمات عن طريق الدخول الى الاعدادت ثم التطبيقات ، واختيار واتساب، ثم  الضغط على "Permissions " ON.

4-إلغاء التثبيت و إعادة تحميل الواتساب  
عند استمرار المشكلة فى مكالمات الواتساب بعد نفاذ الطرق السابقة ، الحل هو حذف التطبيق وإعادة التحميل مرة أخرى، ومن الممكن أن تكون  المشكلة فى أن التطبيق يحتاج الى تحديثات " Updating "، عند تحميل التطبيق مرة اخرى تعمل المكالمات مرة ثانية.
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