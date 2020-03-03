AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي ..فيديو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 11:59 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
تأهل فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد إلى الدور المقبل من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على ضيفه ليفربول، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة المحلية.

وجاءت الدقيقة 13 بالهدف الأول لتشيلسي عن طريق ويليان الذي حصل على الكرة بعد خطأ من فابينو، ليصوب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لترتطم في جسد أدريان وتدخل شباك ليفربول.

ومنح باركلي ثاني الأهداف لصالح تشيلسي بالشوط الثاني، من انطلاقة مميز عن طريق روس باركلي من وسط الملعب إلى حدود منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.

ودخل محمد صلاح إلى ملعب المباراة في الدقيقة 80 كآخر تبديلات ليفربول خلال المواجهة بعدما دفع يورجن كلوب به بدلًا من آدم لالانا.

وكان ليفربول تلقى هزيمته الأولى خلال الموسم الجاري، في الدوري الإنجليزي، بثلاثية دون رد، أمام مضيفه واتفورد الذي يواجه خطر الهبوط، يوم السبت الماضي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدوري الإنجليزي .. مانشستر يونايتد يفاجئ تشيلسي بهدف قبل نهاية الشوط الأول

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يتقدم على تشيلسي 1-0 فى الشوط الأول

الدوري الإنجليزي| مانشستر يونايتد يضيف الثاني فى شباك تشيلسي

رايح جاي| كتيبة لامبارد تفشل فى الثأر من مانشستر يونايتد وتخسر 2-0 ..فيديو

الونسو يضيف الثاني لتشيلسي أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي.. فيديو

التشكيل الرسمي .. جيرو يقود هجوم تشيلسي أمام ليفربول

ترشيحاتنا

توفى خلال تصوير شيخ العرب همام.. 5 معلومات عن عبد الله فرغلي في ذكرى ميلاده

تقليل الفصل الدراسي الثاني بالجامعات بسبب كورونا.. التعليم ترد.. فيديو

الواجب فعله مع الميت قبل الدفن .. وطريقة الغسل الشرعية

الصحة العالمية تزف بشرى وخبرا سيئا عن فيروس كورونا

"الري" تكشف عن مفاجأة: سد النهضة يواجه تهديدات كبيرة.. فيديو

طبيب: فيروس كورونا له مناطق توليد وانتشار جديدة في العالم.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني