ملخص مباراة ليفربول وتشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي ..فيديو

تأهل فريق تشيلسي بقيادة مدربه فرانك لامبارد إلى الدور المقبل من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي بعد تغلبه على ضيفه ليفربول، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" ضمن منافسات دور الـ16 من المسابقة المحلية.





وجاءت الدقيقة 13 بالهدف الأول لتشيلسي عن طريق ويليان الذي حصل على الكرة بعد خطأ من فابينو، ليصوب كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لترتطم في جسد أدريان وتدخل شباك ليفربول.

ومنح باركلي ثاني الأهداف لصالح تشيلسي بالشوط الثاني، من انطلاقة مميز عن طريق روس باركلي من وسط الملعب إلى حدود منطقة الجزاء أنهاه بتسديدة متقنة في أقصى الزاوية اليمنى للمرمى سكنت الشباك.



