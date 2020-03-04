كارثة تهدد هواوي.. وثائق تكشف تعاونها مع إيران وتضعها في مرمى نيران ترامب

كشفت وثائق داخلية نشرتها وكالة "رويترز" البريطانية، أن شركة هواوي Huawei الصينية، قد اخترقت العقوبات الأمريكية، حيث شحنت اجهزة كمبيوتر من صنع شركة Hewlett-Packard إلى أكبر مشغل للهواتف المحمولة في إيران عام 2010.





وتوفر المستندات أدلة قوية على تورط هواوي Huawei في انتهاكات مزعومة للعقوبات التجارية الأمريكية، مكن استخدامها على الأرجح لتعزيز القضية متعددة الأوجه للولايات المتحدة ضد Huawei.





واتهمت الولايات المتحدة هواوي في أوائل العام الماضي، بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران وسرقة الأسرار التجارية من أمريكا، وأضافت وزارة العدل (DOJ) مؤخرًا المزيد من رسوم سرقة الأسرار التجارية (الملكية الفكرية) إلى القضية، ويواجه كبير المسئولين الماليين في الشركة منج وانتشو منج وانزهو تهم منفصلة بتهمة ارتكاب عمليات احتيال لتجاوز العقوبات المفروضة على إيران.





واضطرت هواوي في العام الماضي إلى تصميم نظام تشغيل خاص بها بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي منعها من العمل بمشغل "جوجل".





وتنذر الوثائق بكارثة محققة قد تضرب شركة هواوي، فانتهاك العقوبات الأمريكية يعني توقيع عقوبات ثانوية على الشركة ومنعها من الوصول إلى أصولها في الولايات المتحدة، وربنا اعتبارها كيانًا محظورًا دوليًا.





يُذكر أن الصين هي الدولة الوحيدة التي تنتهك العقوبات الأمريكية الاقتصادية المفروضة على إيران، حيث لا تزال بكين تستورد النفط الإيراني.