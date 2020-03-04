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أخبار العالم

الثلاثاء الكبير.. بايدن يهزم ساندرز في ولاية تكساس

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:34 ص
بايدن يهزم ساندرز
بايدن يهزم ساندرز في ولاية تكساس
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دعاء أبوهشيمة
أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها، بفوز نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن بولاية تكساس في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.

وقد أشارت النتائج الأولية إلى تقدم بايدن  بـ178 صوتا مقابل 153 صوتا لساندرز و8 أصوات لبلومبرج.

وتصدر بايدن نتائج الانتخابات في ولاية فيرجينيا وكارولينا الشمالية وألاباما وأوكلاهوما وتينسي، بينما فاز السيناتور بيرني ساندرز بولايتي  فيرمونت وكولورادو.

ويعلق ساندرز أمله على ولاية كاليفورنيا لتحقيق نتيجة تعزز تقدمه نظرا لأهمية هذه الولاية باعتبارها الولاية الأكثر اكتظاظًا بالسكان، حيث تشكل كاليفورنيا 30 % من المندوبين الذين سيتم اختيارهم في هذا اليوم، مما يجعلها حاسمة في السباق.

وبدوره، علق بايدن على تصدره نتائج الديمقراطيين في ولاية فيرجينيا، معربا عن تفاؤله في تحقيق الفوز بعدد من الولايات.

وقال بايدن في تصريح لشبكة "سي ان ان" الأمريكية: "شعور جيد ونحن نشعر بالتفاؤل وأعتقد أننا سنحقق نتائج جيدة في بعض الولايات الأخرى أيضا".
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