التقبيل ممنوع.. الطرق المثلى للوقاية من كورونا.. فيديو

قال الدكتور مجدي بدران ، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، إنه يجب على المواطنين الحفاظ على أنفسهم والحذر من التجمعات وعدم الاختلاط بالكثير من الأفراد سواء في المصاعد وغيرها من الأماكن، رافعًا شعار "مش هنسلم مش هنبوس مش هننقل الفيروس"، وذلك للوقاية من فيروس كورونا القاتل.





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وأضاف الدكتور مجدي بدران ، في مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أنه يجب أن نحمل دائمًا مناديل ورقية من أجل العطس والكحة، لأن الرذاذ الذي يخرج إثرهما هو العنصر الأساسي في العدوى بفيروس كورونا ، وفي أسوأ الظروف إذا لم يكن لديك منديل أو ما شابه ذلك، استخدم بطانة الجاكيت وهذا لعدم انتشار الرذاذ.





وأوضح أن نزلات البرد هي عبارة عن مجموعة من الفيروسات وتتعدد أنواعها لأكثر من 200 فيروس، فتمثل نزلة البرد في حد ذاتها خطرا على الفرد لأنه في كثير من الأحيان تتضاعف أعراضها وتسبب مضاعفات أخرى.





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وأكد أنه من الضروري التعلم من تجارب الدول الأخرى في التعامل مع مثل هذه الفيروسات وترقب أي تغيير بيولوجي الأعوام المقبلة وكيفية التعامل معها.





وأشار إلى أن نسب الإصابة بفيروس كورونا في العالم وصلت إلى 93 ألفا و188 حالة، ووصلت نسبة الوفيات إلى 3203 حالات، أي بنسبة 3.4%، وحققت نسبة شفاء لكثير من الحالات والذين يبلغ عددهم أكثر من 50 ألفا، ووصل الكورونا إلى 80 دولة حول العالم.