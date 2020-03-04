AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا 2020.. رئيس كوريا الجنوبية يلغي جولة لزيارة مصر والإمارات وتركيا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:03 ص
رئيس كوريا الجنوبية
رئيس كوريا الجنوبية مون جاي ان
Advertisements
قسم الخارجي
ألغى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي جولة تشمل مصر والإمارات وتركيا وذلك بسبب فيروس كورونا، حسبما نقلت وسائل إعلامية عن البيت الأزرق.

كانت كوريا الجنوبية أعلنت تسجيل 516 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 2020، ويصل بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 5328.

كما أكدت كوريا الجنوبية تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 32 حالة.

جدير بالذكر أن وفيات كورونا في الولايات المتحدة بلغت 9 حالات، فيما وصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس خارج الصين إلى أكثر من 10 آلاف وفقا لمنظمة الصحة العالمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كوريا الجنوبية: 142 إصابة جديدة بفيروس كورونا

كوريا الجنوبية تعلن عن ارتفاع كبير في الإصابة بـ فيروس كورونا

ثاني وثالث أكبر بؤرة وباء في العالم..أرقام جديدة مرعبة عن كورونا

بسبب كورونا..هونج كونج تحذر من السفر لكوريا الجنوبية

أرقام صادمة.. كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا

كوريا الجنوبية: تسجيل 334 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

ترشيحاتنا

«فكرهم ونكد عليهم».. فيفا يعمق جراح ليفربول عقب هزيمته أمام تشيلسي

ارتفاع حصيلة ضحايا ومصابي فيروس كورونا في كوريا الجنوبية

الكاساتا ولامؤخذة .. اِعرف معانا أشهر أكلات بورسعيد.. فيديو

السويسري فايلر يطالب بعثة الأهلي بغلق ملف كهربا والتركيز في موقعة صن داونز

دولة جديدة تسجل أول إصابة بـ فيروس كورونا

عقب ارتفاعه 10 جنيهات.. تعرف على أسعار الذهب في مصر

AdvertisementS

الحل مصري.. مجدي بدران:١٠ مستشفيات في ووهان بالصين تعالج كورونا بعلاج الملاريا المصري ونسبة الشفاء ٧٦٪.. فيديو

ياسمين عبد العزيز ترد على أحمد العوضي: وأنا كمان بحبك

ساعته بـ 500 دولار.. حكاية مليكة أشهر شيميل مع الأثرياء العرب بالجيزة

مش انت اللى تتجوزها.. شقيق ياسمين عبد العزيز يفتح النار مجددا على أحمد العوضى

هو أنا شفت راجل.. حقيقة رد أحمد العوضي على شقيق ياسمين عبد العزيز

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

ألف خسارة على الرجولة.. رسالة محمد محمود عبد العزيز إلى شقيق ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

صابر والعشاء الأخير.. قاتلة زوجها بالقليوبية : حياتى كانت ضرب وإهانة وذل

نجم الأهلي بديل حجازي في منتخب مصر.. تفاصيل

فيديو ساخر.. مي كساب: «آدي آخرة القعدة من غير شغل يا نقابة»

أخبار الرياضة | شوبير يعلن سر غياب رمضان صبحي الطويل.. النقاز يهاجم مرتضى منصور.. فيفا يعمق جراح ليفربول

ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي .. تفاصيل ليلة بدأت بـ خناقة وانتهت بـ إعلان حبهما

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بتشجيع من عائلته.. طفل 11 عاما يقود سيارة والشرطة توقفه.. تفاصيل

بعد تصدرها تريند جوجل.. 10 صور تجمع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

أسعار جيب jeep من الوكيل بتحديث اليوم.. صور