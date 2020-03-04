كورونا 2020.. رئيس كوريا الجنوبية يلغي جولة لزيارة مصر والإمارات وتركيا

ألغى رئيس كوريا الجنوبية مون جاي جولة تشمل مصر والإمارات وتركيا وذلك بسبب فيروس كورونا، حسبما نقلت وسائل إعلامية عن البيت الأزرق.





كانت كوريا الجنوبية أعلنت تسجيل 516 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 2020، ويصل بذلك إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 5328.





كما أكدت كوريا الجنوبية تسجيل 4 حالات وفاة جديدة جراء الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الوفيات إلى 32 حالة.



