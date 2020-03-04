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حوادث

بسبب الشبورة.. إصابة 9 أشخاص على الطريق الزراعى في حادث مروري

الأربعاء 04/مارس/2020 - 10:07 ص
صدى البلد
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إبراهيم الهوارى

توقفت الحركة المرورية على طريق القاهرة / الإسكندرية الزراعي السريع إثر حادث تصادم وقع بين 3 سيارات بالقرب من مدخل قرية ميت عاصم اتجاه بنها بسبب الشبورة المائية والسرعة الزائدة.

وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا بتوقف الحركة المرورية على الطريق الزراعى السريع في الاتجاه القادم من القاهرة إلى بنها وانتقل على الفور مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية وسيارات الإسعاف.

وتبين وقوع حادث تصادم بالقرب من قرية ميت عاصم اتجاه مدينة مدينة بنها بين سيارتين ملاكى وسيارة سوزوكى بسبب الشبورة المائية الكثيفة والسرعة الزائدة واسفر الحادث عن مصرع إصابة 9 أشخاص من مستقلى السيارات وتم رفع انقاض الحادث من الطريق ونقل المصابين الى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.

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