مخطوط نادر هدية من رئيس أوزباكستان لـ شيخ الأزهر.. تعرف عليها

أهدى رئيس جمهورية أوزباكستان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف مخطوطًا طبق الأصل من كتاب الهداية للفقيه برهان الدين الميرغناني، وهى من نسخة مخطوطة نادرة توجد فى خزانة المصادر التابعة للأكاديمية الإسلامية الدولية بأوزباكستان، وسلمها له الدكتور رستم قاسيموف، مستشار رئيس جمهورية أوزباكستان.

يذكر أن برهان الدين الميرغنانى ولد فى مرغينان عام 1123 ميلادية وتوفى فى سمرقند عام 1197، ويُعد كتابه "الهداية" أحد المصادر الرئيسية فى الفقه الحنفى، وقد ترجم إلى الفارسية والإنجليزية والأوزبكية والروسية ولغات أخرى.

يأتى هذا الإهداء خلال مشاركة الإمام الأكبر فى المؤتمر العلمى «الإمام أبو منصور الماتريدى والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر»، الذى يعقد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس 2020، بمدينة سمرقند بأوزباكستان، ويناقش تحليل سيرة الماتريدى وآثاره العلمية، والآراء والأفكار المرتبطة بتاريخ تطور علم الكلام فى عهده، وبحث تطور المدرسة الماتريدية، وأهمية تراث الإمام الماتريدى وأتباعه فى حل القضايا الملحة فى العصر الحالى.

ويشارك الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فى المؤتمر العلمى «الإمام أبو منصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر»، الذى يعقد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس 2020، بمدينة سمرقند بأوزباكستان، ويناقش تحليل سيرة الماتريدى وآثاره العلمية، والاراء والأفكار المرتبطة بتاريخ تطور علم الكلام فى عهده، وبحث تطور التعاليم الماتريدية، وأهمية تراث الإمام الماتريدى وأتباعه فى حل القضايا الملحة فى العصر الحالى.