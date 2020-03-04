خلطة بياض الثلج الأصلية لنقاء البشرة

خلطة بياض الثلج ، تعتبر خلطة بياض الثلج من الخلطات الجيدة إن لم تكن أفضلها، في تصفية ونقاء البشرة، التي تعاني منها أغلب النساء، فالبعض يعاني من بقع داكنة، وحبوب بالبشرة، وعند اختفاء الحبوب تترك آثارا، مما جعل أغلب النساء يحلمن ببشرة صافية بيضاء ناعمة خالية من البقع الداكنة تتمتع بلون موحد.





اليوم أصبح هذا الحلم حقيقة من خلال الحصول على خلطة بياض الثلج ، التى لا تستعمل فقط فى الوجه ولكن فى الجسم بالكامل، وذلك من أجل تمتع جميع السيدات ببشرة بلون الثلج.





خلطة بياض الثلج

تجعل جميع السيدات بلون الثلج بمجرد استعمالها عدد من المرات.







مكونات خلطة بياض الثلج بسيطة وسهلة، كل ما تحتاجينه هو:



نصف كوب من الماء الفاتر.

نصف كوب من ماء الورد.

مائة ملليمتر جليسرين سائل.

سبع ملاعق كريم الجليسوليد.

علبة كريم فيكس صغيرة الحجم.

خمس ملاعق من الفازلين.

خمس ملاعق من زيت اللوز الحلو.

اربع ملاعق من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة نشا.

سبع ملاعق من بودرة الجسم الخاصة بالأطفال.

يفضل شراء الجليسرين والكريمات و الزيوت من الصيدلية أو من أماكن موثوقة.









خلطة بياض الثلج الأصلية:

لتحضير خلطة بياض الثلج أحضري وعاء نظيفا وجافا وضعي الجليسرين السائل وكريم الجليسوليد و بودرة الأطفال واخلطي المقادير جيدا، ثم تترك جانبا، إلى أن تنتهي من تحضير باقى المكونات.





ضعي في قدر على النار؛ ماءً عاديا مع ماء الورد الطبيعي والنشاء، ثم قومي بتهدئة النار مع التحريك لعدة دقائق حتى يصبح قوامه متماسكا.





أطفئي النار واتركيه ليبرد، ثم أحضري وعاءً نظيفا وجافا تماما وأفرغي فيه علبة كريم فيكس وزيت اللوز الحلو وزيت الخروع والفازلين، واخلطي الكل جيدا لمدة خمس دقائق، حتى يصبح الخليط متجانسا، ثم أضيفي للوعاء خليط الجلسرين والجلسوليد وبودرة الأطفال، وأضيفي إليهم خليط ماء الورد والماء والنشا بعد أن يبرد تماما، ثم حركى كل المكونات جيدا، واتركيها تبرد تماما.





احتفظي بها فى زجاجة بداخل الثلاجة لحين استعمالها.





طرق استعمال خلطة بياض الثلج الأصلية



تبحث العديد من السيدات عن أفضل طريقة لاستعمال خلطة بياض الثلج الأصلية، وكل ما عليك فعله هو أن تقومي بتقشير وجهك ورقبتك بمقشر الوجه، ثم قومي بوضع كمية من خلطة بياض الثلج على وجهك ورقبتك، واتركيها لمدة ربع ساعة فقط، وقومي بغسل الوجه والرقبة بالماء الفاتر والصابون، ومرري قطعا من الثلج على وجهك لإغلاق المسام، ثم جففيه بمنشفة نظيفة ورطبيه بكريم مرطب خاص بالوجه.





خلطة بياض الثلج جابر القحطاني

تختلف خلطة بياض الثلج جابر القحطاني بخلط ملعقة كبيرة من الكركم، و2 كوب حليب، و4 معالق من النشاء، وعصير ليمون.

يوضع الخليط على النار إلى أن يتجانس، ويرفع من على النار إلى أن يبرد، ويوضع على الوجه والرقبة إلى أن يجف، وقومي بغسل الخليط من على الوجه والرقبة بماء دافئ.

وأعيدي غسل وجهك بالماء البارد كي تغلق المسام، وقومي تجفيف الماء من على وجهك باستعمال منشفة نظيفة أو قطعة قطنية أو مناديل.

اهتمى يوضع مرطب البشرة الخاص بكِ إذا كنتِ تعانين من البشرة الجافة، ويجب عدم التعرض لأشعة الشمس بعد استعمال الخلطة لأنها تحتوي على الليمون ومن المحتمل اسوداد البشرة، ولكي تحصلي على نتيجة أفضل لاستعمال خلطة بياض ثلج جابر القحطانى، عليك بتقشير الوجه والرقبة قبل الاستعمال.





خلطة بياض الثلج للعروس عالم حواء



علي كل عروس أن تضع خلطة بياض الثلج على الجسم بالكامل لمدة ساعتين قبل الاستحمام.





عليكِ بوضع القليل من الملح الخشن والقليل من عصير الليمون على ليفة الاستحمام، قومي يفرك جسمك بالكامل، ثم اغسليه بالصابون الاستحمام أو المفضل لديك كالعادة، وبعد الاستحمام رطبي جسمك بكريم مرطب مع المداومة على استعمالها عند الاستحمام.





خلطة بياض الثلج القديمة



عليك بأخذ حمام قبل النوم، وجففي جسمك جيدا من الماء ثم ضعي خلطة بياض الثلج على الجسم كاملا، واتركيه لمدة لا تقل عن عشر دقائق حتى تمتصها بشرة جسمك ثم ارتدي ثيابك، وفي اليوم التالي عليك بأخذ حمام آخر وفرك الجسم جيدا بالليفة، مع وضع كمية من الملح وعصير الليمون عليها، وبعد الاستحمام أعيدي وضع الخلطة على جسمك مثل الاول واتركيها لليوم الثاني ثم استحمي، وهكذا لمدة ثلاثة أيام، ويمكنك الاستمرار في استعمالها قبل الاستحمام، وستلاحظين الفرق من أول استعمال وسوف تندهشين من النتيجة











مكونات طريقة تحضير بياض الثلج



1/3 كأس من زيت الزيتون، وزيت اللوز المر، وزيت الخروع.

علبة صغيرة من فكس جليسوليد وكريم الجلسرين.

صابونة طبيعية يفضل أن تكون بدون رائحة مبشورة.

مقدار ملعقتين من كركم التجميل.

ماء ورد بمقدار قارورة صغيرة.





طريقة تحضير بياض الثلج



عند تحضير بياض الثلج يتم نقع الصابون المبشور، وماء ورد لمدة يوم كامل، بعد ذلك يتم مزجها مع باقي المكونات الأخرى عن طريق الخلاط الكهربائي، تم يوضع الخليط في قارورة زجاجية لمدة يوم في الثلاجة قبل الاستعمال.





ضعي الخلطة على الجسم بالكامل ، وتترك لمدة 2 ساعات، بعد ذلك قومي بالاستحمام استعملي الصابون المخصص لكِ، قومي بإعادة تطبيق الخلطة حتى تحصلي على النتيجة المطلوبة، لا تستعمل هذه الخلطة على الوجه.





خلطة بياض الثلج جابر القحطاني للروكتين والقوعين



1/2 كأس عصير الليمون

1/2 كأس زيت الجلسرين

1/4 كأس مسك مطحون

1/4 كأس زيت اللوز





نمزج جميع المكونات السابقة، ثم قومي بتطبيقها على الكوعين والركبتين لمدة ساعتين، أعيدي العملية لمدة 10 أيام.





خلطة بياض الثلج للوجه والرقبة



قدمت خبيرة التجميل والصحة رشا شلباية خلطة بياض الثلج لبشرة نضرة ونقية طبيعيا، يمكنك تحضيرها بنفسك فى المنزل بمكونات طبيعية.