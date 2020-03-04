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رياضة

تأجيل البطولة العربية للملاكمة إلى أجل غير مسمى بسبب كورونا

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:55 م
منتخب مصر للملاكمة
منتخب مصر للملاكمة
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القسم الرياضى

أعلن اتحاد الاتحادات الرياضية العربية تأجيل الأنشطة الرياضية العربية بسبب فيروس كورونا، بعد انتشاره فى العديد من دول العالم بشكل عام والدول العربية بشكل خاص، وذلك حتى شهر مايو المقبل على الأقل، حسب أهمية كل مناسبة وأعداد المشاركين فيها، خاصة الدول التى ظهر بها الفيروس والقادمين منها مثل السعودية والكويت والبحرين ومصر وغيرها.


جاء ذلك فى الخطاب الذى تم إرساله لجميع الاتحادات المصرية التابعة للجنة الأوليمبية وغير الأوليمبية مشفوعًا بتوقيع الأمين العام للاتحاد سعود بن على العبد العزيز.

 

وأكد عبد العزيز غنيم رئيس اتحاد الملاكمة، أن الاتحاد العربى للعبة برئاسة الدكتور يوسف بن على الكاظم أرسل خطابا عاجلا للدول الأعضاء لتأجيل البطولة العربية الخامسة للملاكمة للشباب، والتى كان من المقرر إقامتها بالقاهرة فى الفترة من 23 حتى 28 مارس الجارى إلى أجل غير مسمى رغم إرسال موافقة نحو 14 دولة عربية للمشاركة في البطولة .


وأضاف غنيم في تصريح عقب وصوله إلى أرض الوطن قادما من العاصمة السنغالية (داكار) أن هذا التأجيل جاء للصالح العام للرياضيين فى مختلف الدول العربية.

خطاب تأجيل البطولة العربية خطاب تأجيل البطولة العربية
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