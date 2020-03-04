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أخبار البلد

السيسي يستقبل نائب رئيس جنوب السودان

الأربعاء 04/مارس/2020 - 01:20 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمد عبد المنعم
استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء،  جيمس وانى إيجا، نائب رئيس جنوب السودان، بحضور عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس طلب نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفا كير، مشيدًا بعمق العلاقات المصرية الجنوب سودانية، ومؤكدًا الحرص على تطويرها، وكذا مواصلة مصر بذل مساعيها على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز الجهود الرامية لتحقيق الاستقرار والسلام في جنوب السودان.

كما رحب  الرئيس بالخطوة الهامة التي حققتها مؤخرًا الأطراف في جنوب السودان بإعلان الرئيس "سلفا كير" وزعيم المعارضة "رياك مشار" عن اعتزامهما البدء في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية تنفيذًا لمقررات اتفاق السلام، مشيرًا  إلى أهمية البناء على الزخم القائم على الساحة السياسية في جنوب السودان وتوافر الإرادة اللازمة من قبل كافة الأطراف بهدف الاستمرار في تنفيذ استحقاقات اتفاق السلام.

من جانبه؛ نقل "إيجا" تحيات الرئيس سلفا كير إلى  الرئيس، معربًا عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها، ومثمنًا التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين.

واستعرض نائب رئيس جمهورية جنوب السودان آخر تطورات الأوضاع السياسة في بلاده، مشيدًا في هذا الصدد بدور مصر والجهود التي تبذلها دعمًا لاستقرار الأوضاع في المنطقة وفى جنوب السودان، والتى تأتى في إطار دور مصر الرائد على المستوي الإقليمي وكذلك ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تفعيل وتطوير أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات في المرحلة المقبلة، فضلًا عن تبادل وجهات النظر بشأن تطورات عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
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