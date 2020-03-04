المؤبد لطباخ بتهمة ترويج الهيروين والحشيش وتغريمه ١٠٠ ألف جنيه بمدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار على الهوارى، بمعاقبة المتهم "رامى.ع"، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بحيازة وترويج كميات كبيرة من الهيروين والحشيش بمدينة نصر.





صدر الحكم برئاسة المستشار على الهوارى، وعضوية المستشارين حسين زهران وأشرف العشماوى، وخالد الشلقامى، وأمانة سر خالد عبد المنعم ومعتز مدحت.





وأسندت النيابة للمتهم "رامى.ع"، يعمل طباخ، تهمة حيازة وإحراز مخدر الهيروين بقصد الاتجار، كما حاز المتهم مخدر الحشيش بقصد الاتجار، بدائرة قسم مدينة نصر.





وشهد رائد شرطة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بأنه وردت إليه معلومات تفيد بقيام المتهم باستغلال سيارته فى ترويج المواد المخدرة، وباستصدار إذن من النيابة العامة تم ضبطه وبتفتيشه عثر على كميات من مخدر الهيروين والحشيش، ومبلغ مالى، وهاتفين محمول، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والهواتف للتواصل مع عملائه، والمبالغ المالية من متحصلات تجارته.