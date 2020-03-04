عالم أزهري: لا يجوز إلغاء صلاة الجمعة بسبب كورونا.. تعرف على الأسباب

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا، إنه لا يجوز بحال من الأحوال إ لغاء صلاة الجمعة أو أداؤها ظهر بالمنزل بسبب مرض معين أو خوفا من انتشاره.





ولفت إلى أن الإصابة بالمرض قدر من الأقدار التي يقرها الله على عباده فإذا كان مكتوب انك ستصاب بالمرض سيصيبك المرض ولو كنت في مكان معقم او آمن تماما . ولم تقل الشريعة بأنه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ألغيت صلاة الجمعة رغم أن الطاعون كان قد تفشى في المدينة في وقت من الأوقات .





واضاف الأطرش لـ "صدى البلد " ردا على سؤال يقول هل يجوز إلغاء صلاة الجمعة في المسجد وجعلها ظهرا بالمنزل منعا لانتشار المرض ، قائلا: " إن من شروط صحة الجمعة الصلاة في المسجد الجامع ولا يجوز إلغاؤها فهي فرض عين على كل مسلم .. لقول الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ) .





وتابع الاطرش: صلاة الجمعة تسقط فقط عن المريض بمرض شديد لا يستطيع معه مغادرة الفراش أو مرافق لشخص يصارع الموت وهناك اسباب قهرية عديدة تمنع صلاة الجمعة بالمسجد.





واستطرد رئيس الفتوى الأسبق : في مثل حالات كورونا يفضل عزل المريض كما هو متبع في وزارة الصحة ولا نلغي الجمعة لافتا إلى أنه إذا كان مكتوب لك المرض ستصاب به ولو كنت في مكان آمن.



