غرفة السياحية: المعتمرون يمكنهم استرداد أموالهم من الشركات بعد تعليق العمرة

أكد علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحية، أن شركات السياحة ملتزمة برد جميع المبالغ للمعتمرين في حال طلب إلغاء الحجز، بعد قرار السعودية بوقف رحلات العمرة مؤقتا.





وقال "الغمرى" خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، إن رحلات العمرة التى تم فيها تنفيذ حجوزات داخلية فقط باستطاعة المعتمرين استرداد أموالهم، دون انتظار أو مشكلة.





وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أنه بالنسبة لشركات السياحة التى بدأت اتخاذ خطوات فى استخراج التأشيرات للمعتمرين، وأرسلت أموال إلى السعودية، باستطاعة المواطنين استرداد أموالهم خلال شهر تقريبا.





وأشار علاء الغمرى، إلى أنه جار التنسيق مع الجانب السعودى لاسترداد أموال المعتمرين.





كانت وزارة السياحة والسفر أعلنت عن اتخاذ اللجنة العليا للعمرة والحج في اجتماعها الأخير، عدة قرارات لحماية حقوق المواطنين الراغبين فى اداء مناسك العمرة وكذلك الشركات السياحية المنفذة لتلك البرامج في ظل قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتًا .





وأوضح مجدي شلبي رئيس قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة ان اللجنة قررت تكليف غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالتنسيق مع الوكلاء السعوديين بالمملكة العربية السعودية للوقوف على الإجراءات الخاصة باسترداد الشركات السياحية المصرية للمبالغ الخاصة بحجوزات السكن والخدمات .





وأشار إلى ان شركة السياحة سوف تتحمل المسئولية الكاملة تجاه المواطن في حالة الغاء برنامج العمرة أو تأجيله أو رد قيمته، وتكليف الغرفة بحل أي خلاف قد ينشأ بين الشركة والمواطن بالتنسيق مع وزارة السياحة والاثار.



