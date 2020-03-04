أسماء جلال: أنا شخصية بوهيمية في الجزء الرابع من حكايات بنات





تتواجد الفنانة أسماء جلال في الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" وقالت في تصريحات لـ"صدى البلد" :"أقدم شخصية "جميلة" وهي شخصية بوهيمية من النوعية التي تأخذ القرارات فجأة ومتسرعة وهي أيضًا حالمة.









وكشفت أنها لم تتابع المسلسل ولكن شاهدت بعض الفيديوهات من المسلسل على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعت الجزء الثالث فقط، واحببت شخصية أحلام جدا.





وعلى الجانب الآخر تشارك اسماء في مسلسل "مملكة إبليس" الذي عرض الجزء الأول منه على أحد المنصات الإلكترونية،وهو عمل يعتمد على فانتازيا شعبية من خلال أحداث خيالية ليس لها علاقة بالواقع داخل حارة شعبية.





المسلسل من تأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى وبطولة كريم قاسم، أحمد داود، محمود الليثي، صبري فواز، غادة عادل، سلوى خطاب، رانيا يوسف، خالد أنور، أسماء جلال، إيمان العاصي.







