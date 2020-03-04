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أخبار العالم

جو بايدن يفوز بانتخابات الرئاسة التمهيدية في ولاية ماين

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:48 م
صدى البلد
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حسام رضوان
فاز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ماين، متفوقًا على عضو مجلس الشيوخ عن ولاية فيرمونت بيرني ساندرز.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن بايدن حصل 34.3% من الأصوات في ماين، مقابل 33.1% لصالح ساندرز.

وكان من المتوقع في بادئ الامر أن يفوز ساندر في الانتخابات التمهيدية الرئاسية في ولاية ماين، ولكن يبدو أن تأييد بايدن من المرشحين السابقين بيت بوتيج والسناتور آمي كلوبوشار قد هز النتائج.

وتشتمل ماين على 24 مندوبا ديمقراطيا، ويجب ان يحوز المرشح على نسبة 15% من الأاصوات على الأقل حتى يمكنه استقبال أي من هؤلاء المندوبين.

من المتوقع أن يفوز بايدن وساندرز وسناتور ماساتشوستس إليزابيث وارين بما لا يقل عن 10 و 9 مندوبين على التوالي ، في ولاية ماين ، التي كانت من بين الولايات الـ 14 التي صوتت يوم الثلاثاء الكبير في سباق الترشيح الديمقراطي لمواجهة الرئيس دونالد ترامب.

وقبل الفوز في ماين، وفاز جو بايدن، نائب الرئيس السابق الذي كانت حملته في وضع شديد الصعوبة قبل أسابيع فقط، بتسع من 14 ولاية شاركت في التصويت في "الثلاثاء الكبير"، بما شمل فوزا مفاجئا في تكساس وماساتشوستس.

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