حان الوقت لعودة الأميرة لمعشوقها.. شاهد: رسائل الجماهير للأهلي قبل مباراة صن داونز

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #أفريقيا_ياأهلي_أنتم_أبطالها قبل مباراة الفريق مع صن داونز الجنوب أفريقى فى إياب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا .



وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وجاءت التغريدات كالآتى:





‏حان الوقت لعودة الأميره لمعشوقها

بعد ما تمردت لست أعوام مضت

كونوا رجالا وأظهروا لهم روح الفانلة الحمرا

‎#افريقيا_يا اهلي_انتم_ابطالها





‏لقد حان وقت الوفاء بالوعد ✌️❤️🔥‎#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها





‏كل الدعم

انتم اسياد القارة

‎#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها





‏ومن تاني اكيييييد رااجعيين

ان شاء الله البطوله اهلويه

‎#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها





‏قول الحق خليك جرىء النادى الاهلى احسن فريق

قول الحق خليك جرىء النادى الاهلى احسن فريق



‎#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها





‏كونوا قد المسئوليه ..إسم الأهلي مش شويه

كونوا رجاله فى الملعب ..جمهوركم وراكم دايمًا



‎#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها



