AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حان الوقت لعودة الأميرة لمعشوقها.. شاهد: رسائل الجماهير للأهلي قبل مباراة صن داونز

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:30 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #أفريقيا_ياأهلي_أنتم_أبطالها قبل مباراة الفريق مع صن داونز الجنوب أفريقى فى إياب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا .

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وجاءت التغريدات كالآتى:


‏حان الوقت لعودة الأميره لمعشوقها
بعد ما تمردت لست أعوام مضت
كونوا رجالا وأظهروا لهم روح الفانلة الحمرا
‎#افريقيا_يا اهلي_انتم_ابطالها


‏لقد حان وقت الوفاء بالوعد ✌️❤️🔥‎#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها


‏كل الدعم
انتم اسياد القارة
‎#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها


‏ومن تاني اكيييييد رااجعيين
ان شاء الله البطوله اهلويه
‎#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها


‏قول الحق خليك جرىء النادى الاهلى احسن فريق
قول الحق خليك جرىء النادى الاهلى احسن فريق

‎#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها


‏كونوا قد المسئوليه ..إسم الأهلي مش شويه
كونوا رجاله فى الملعب ..جمهوركم وراكم دايمًا

‎#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل لقاء بلاتنيوم.. هاشتاج إفريقيا للأهلي يا فايلر يتصدر تويتر

قبل لقاء زيسكو.. الجماهير تدعم فريقها بهاشتاج #احنا_الزمالك

#يلا_يا أهلي يتصدر تويتر.. ومغردون: ملك أفريقيا

هاشتاج افريقيا يا أهلي يتصدر تويتر ومغردون: انصرنا يا الله

بعد إهداره هدفا للأهلي في شباك الهلال.. هاشتاج كهربا يتصدر تويتر ومغردون: منع مجزرة

قبل ساعات من موقعة صن داونز.. هاشتاج #افريقيا_يا_اهلي يتصدر تويتر

ترشيحاتنا

أخبار الزمالك اليوم.. عقوبات قاسية على الترجي .. والنادي ينعى محمود الجوهري

الكرملين: بوتين محمي من فيروس كورونا

بعد المنشور المثير للجدل.. رد فعل ناري من ياسمين عبد العزيز على شقيقها

رد فعل جديد من ياسمين عبد العزيز بعد أزمة شقيقها مع أحمد العوضي

سعر الذهب يكشر عن أنيابه.. ارتفاع 35 جنيها للجرام الواحد

بعد فضح ياسمين وشقيقها.. 10 صور لطليقة وائل عبد العزيز وابنها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوح أرقام خاصة.. مطالبات بتسهيل تراخيص السيارات الكلاسيكية

عمرها 60 عاما.. صور حصرية لـ أبرز السيارات الكلاسيكية في مصر

بملابس عصرية .. مايا دياب تتألق بهذه الإطلالة ..شاهد