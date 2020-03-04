حان الوقت لعودة الأميرة لمعشوقها.. شاهد: رسائل الجماهير للأهلي قبل مباراة صن داونز

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" هاشتاج #أفريقيا_ياأهلي_أنتم_أبطالها قبل مباراة الفريق مع صن داونز الجنوب أفريقى فى إياب ربع نهائى دورى ابطال افريقيا .
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وجاءت التغريدات كالآتى:
حان الوقت لعودة الأميره لمعشوقها
بعد ما تمردت لست أعوام مضت
كونوا رجالا وأظهروا لهم روح الفانلة الحمرا
#افريقيا_يا اهلي_انتم_ابطالها
لقد حان وقت الوفاء بالوعد ✌️❤️🔥#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها
كل الدعم
انتم اسياد القارة
#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها
ومن تاني اكيييييد رااجعيين
ان شاء الله البطوله اهلويه
#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها
قول الحق خليك جرىء النادى الاهلى احسن فريق
قول الحق خليك جرىء النادى الاهلى احسن فريق
#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها
كونوا قد المسئوليه ..إسم الأهلي مش شويه
كونوا رجاله فى الملعب ..جمهوركم وراكم دايمًا
#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وجاءت التغريدات كالآتى:
حان الوقت لعودة الأميره لمعشوقها
بعد ما تمردت لست أعوام مضت
كونوا رجالا وأظهروا لهم روح الفانلة الحمرا
#افريقيا_يا اهلي_انتم_ابطالها
لقد حان وقت الوفاء بالوعد ✌️❤️🔥#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها
كل الدعم
انتم اسياد القارة
#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها
ومن تاني اكيييييد رااجعيين
ان شاء الله البطوله اهلويه
#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها
قول الحق خليك جرىء النادى الاهلى احسن فريق
قول الحق خليك جرىء النادى الاهلى احسن فريق
#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها
كونوا قد المسئوليه ..إسم الأهلي مش شويه
كونوا رجاله فى الملعب ..جمهوركم وراكم دايمًا
#افريقيا_يااهلي_انتم_ابطالها