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رياضة

قبل مواجهة الترجي التونسي.. الزمالك يحتفل بـ عيد ميلاد شيكابالا

الخميس 05/مارس/2020 - 03:02 ص
شيكابالا
شيكابالا
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ياسمين تيسير
احتفل نادي الزمالك بـ عيد ميلاد محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الفريق اليوم، الخميس، قبل يوم واحد من مباراة الفريق أمام الترجي التونسي في إياب دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.


ونشر الحساب الرسمي لـ الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة لـ شيكابالا.


وعلق الحساب بـ "عيد ميلاد سَعيد لأحد أمهر اللاعبين الذين مروا على الكرة المصرية عبر تاريخها، محمود عبد الرازق “شيكابالا”، كل عام و قائدنا بخير".


وكانت بعثة الزمالك وصلت أول أمس إلى تونس، وتوجه الفريق أمس لأداء مرانه الأول وسط حراسة أمنية مشددة لتأمين الفريق.


ونجح فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في تحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد بالمباراة التي جمعت الفريقين باستاد القاهرة في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أفريقيا.

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