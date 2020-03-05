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أخبار العالم

الصين تعلن حصيلة جديدة عن وفيات ومصابي كورونا

الخميس 05/مارس/2020 - 03:36 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت لجنة الصحة الصينية، اليوم الخميس، تسجيل 139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ تفشي الوباء إلى 80 ألفًا و409 حالات.


وقالت اللجنة في بيان نشره التلفزيون الرسمي الصيني، إنه "تم تسجيل 134 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في مقاطعة هوبي، كما ارتفع أعداد الوفيات بفيروس كورونا في الصين إلى 3012 بعد تسجيل 31 حالة جديدة".


أمس الأربعاء، أعلنت الصين تسجيل 38 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، لكن عدد الإصابات الجديدة بالفيروس سجل انخفاضا لليوم الثالث تواليا.


وكشفت كوريا الجنوبية عن 516 إصابة جديدة، فيما ينتظر آلاف المرضى دخول المستشفيات في دايغو، المدينة التي شهدت أسوأ تفش للفيروس خارج بر الصين الرئيسي.

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