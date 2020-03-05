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تكنولوجيا

هواوي تطلق Huawei P40 Lite E رسميا في أوروبا.. صور

الخميس 05/مارس/2020 - 07:35 ص
Huawei P40 Lite E
Huawei P40 Lite E
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كريم جمال
أطلقت اليوم شركة هواوي الصينية عملاق صناعة الهواتف الذكية في العالم أحدث هواتفها للفئة المتوسطة وهو Huawei P40 Lite E، الذى تم الكشف عنه في تايلاند الشهر الماضي، إلا أن هذه المرة ستحصل على الهاتف بتخفيض كبير، إضافة إلى هدية مميزة.

وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Huawei P40 Lite E بشاشة كاملة بدون حواف قياس 6.39 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش الثقب فى أقصى اليسار، ومغطاة بطبقة حماية ضد الكسر والخدوش.

ولعشاق التصوير يمتلك Huawei P40 Lite E كاميرا ثلاثية بدقة 48 و 8 و 2 ميجابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية متحركة بدقة 8 ميجابيكسل لتوفير تجربة تصوير جيدة.

ويحتوى Huawei P40 Lite E على معالج قوى من نوع HiSilicon Kirin 710  بقوة 2.2 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى.

ويدعم Huawei P40 Lite E ميزة الشحن السريع بقوة 10 وات، مع قارئ للبصمة تقليدى أسفل الكاميرا الأساسية، كما يدعم كابل من نوع Type-C 1.0، مع بطارية كبيرة 4000 ميللى أمبير.

ويعمل Huawei P40 Lite E بنظام أندرويد 9.0، مع واجهة تشغيل EMUI 9.1، ويأتى فى لونين هما الأسود والأزرق، كما يمكنك الحصول على Huawei P40 Lite E مقابل 136 يورو بدلًا من السعر القديم 272 يورو، ما يعادل 2400 جنيه مصري، إضافة إلى حصولك على ساعة Huawei Band 4 مجانًا، حيث سيتم طرحه بالأسواق فى 12 مارس الجارى.
هواوي تطلق Huawei P40 Lite E رسميا في أوروبا.. صور
هواوي تطلق Huawei P40 Lite E رسميا في أوروبا.. صور
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