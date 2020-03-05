هواوي تطلق Huawei P40 Lite E رسميا في أوروبا.. صور

أطلقت اليوم شركة هواوي الصينية عملاق صناعة الهواتف الذكية في العالم أحدث هواتفها للفئة المتوسطة وهو Huawei P40 Lite E، الذى تم الكشف عنه في تايلاند الشهر الماضي، إلا أن هذه المرة ستحصل على الهاتف بتخفيض كبير، إضافة إلى هدية مميزة.





وبحسب جى إس إم آرينا التقنى، يأتى Huawei P40 Lite E بشاشة كاملة بدون حواف قياس 6.39 بوصة من نوع IPS LCD، مع نوتش الثقب فى أقصى اليسار، ومغطاة بطبقة حماية ضد الكسر والخدوش.





ولعشاق التصوير يمتلك Huawei P40 Lite E كاميرا ثلاثية بدقة 48 و 8 و 2 ميجابيكسل، إضافة إلى كاميرا أمامية متحركة بدقة 8 ميجابيكسل لتوفير تجربة تصوير جيدة.





ويحتوى Huawei P40 Lite E على معالج قوى من نوع HiSilicon Kirin 710 بقوة 2.2 جيجاهيرتز، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، بالإضافة لذاكرة داخلية سعة 64 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى.





ويدعم Huawei P40 Lite E ميزة الشحن السريع بقوة 10 وات، مع قارئ للبصمة تقليدى أسفل الكاميرا الأساسية ، كما يدعم كابل من نوع Type-C 1.0، مع بطارية كبيرة 4000 ميللى أمبير.



