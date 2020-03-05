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توك شو

شاهد.. مقتطفات من الحياة اليومية مع فيروس كورونا في آسيا

الخميس 05/مارس/2020 - 04:19 ص
صدى البلد
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حمزة شعيب
عرضت قناة "روسيا اليوم"، مقطع فيديو يرصد طبيعة الحياة بعد انتشار فيروس كورونا فى العديد من البلدان الآسيوية مثل كوريا الجنوبية واليابان وإيران.

يشار إلى أنه وفقًا للقطاع المركزي لمكافحة الوباء في كوريا الجنوبية، أبلغت البلاد عن 516 حالة مؤكدة جديدة يوم الثلاثاء الماضي، ليصل العدد الإجمالي إلى 5328 حالة.

كما ذكرت إحصائيات أمس الأربعاء الصادرة عن وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان، أن عدد الحالات المؤكدة وصل إلى 1000 حالة، وشهدت اليابان 12 حالة وفاة بسبب الوباء.

أما في إيران فقد تم الإبلاغ عن 835 حالة مؤكدة في 3 مارس و11 حالة وفاة، ووصل عدد الحالات المؤكدة إلى 2336 حالة.

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