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فن

وصلة رقص من محمد رجب احتفالا بنجاح مسلسل الأخ الكبير.. شاهد

الخميس 05/مارس/2020 - 07:22 ص
محمد رجب
محمد رجب
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مصطفى كرم

نشر الفنان محمد رجب، مقطع فيديو أثناء قيامه بوصلة رقص عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.


وظهر محمد رجب وهو يرقص داخل أحد المطاعم مع صناع فيلم الأخ الكبير احتفالًا بانتهاء عرضه على شاشات التليفزيون وتحقيق نجاح باهر خلال أيام عرضه.


وعلقت روجينا على الفيديو، قائلة "مبرووووك يا محمد تستاهل كل النجاح يا طيب يا ابو قلب طيب"؛ ليرد عليها محمد رجب قائلًا "تسلميلي يا روحي".


وشاركت الفنانة محمد رجب  في بطولة مسلسل "الأخ الكبير" مع الفنان أشرف زكي،  أيتن عامر ، هبة مجدي، محمود حجازي، هاجر أحمد، ايهاب فهمي محمد نجاتي، راند البحيري، عبير صبري من اخراج اسماعيل فاروق وتأليف احمد عبد الفتاح

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