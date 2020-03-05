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رئيس الوزراء: 104 ملايين جنيه تكلفة ترميم هرم زوسر.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 11:34 ص
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
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شيرين عادل
قال الدكتور مصطفى مدبولى  رئيس الوزراء:، إن هناك توجها كبيرا لإنهاء المشروعات التاريخية ومنها ما يتعلق بالترميم ومنها ما تم  انجازة مؤخرا مثل مشروع ترميم المعبد اليهودى ، والمشروعات القبطية ، ومتحف الحضارة فى منطقة الفسطاط ، والمتحف المصرى الكبير والذى سيكون أعظم المتاحف الموجودة فى العالم .

وكشف  ، مصطفى مدبولى ، خلال كلمته بإفتتاح هرم زوسر بعد ترميمه ،  أن مشروع ترميم هرم زوسر بدأ ترميمه منذ عام 2006 بتكلفة 104 ملايين جنيه وتوقف العمل به منذ 2011 وحتى 2014 ليستكمل المشروع بعد ذلك طبقأ للمعايير لمنظمة اليونسكو لإخراج هذا الآثر العظيم .


وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الرئيس السيسى يتابع دوريأ تفاصيل الإنتهاء من مشروع المتحف المصرى الكبير والذى سيكون عنوانا لمصر الجديدة التى تحقق كافة طموحات الشعب المصرى .

ولفت رئيس الوزراء  إلى أن الدولة المصرية تأخذ على عاتقها مهمة الحفاظ على التراث التاريخى وإحيائه .

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  قد افتتح اليوم الخميس، هرم زوسر المُدرج بمنطقة سقارة الأثرية، بعد الانتهاء من مشروع ترميمه وتطوير المنطقة المحيطة به.


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