فضائح الفنانين.. النجوم يتهربون من الإنفاق على أبنائهم.. زوجة خالد عليش تكشف المستور.. وابنة الفيشاوي تحرج والدها

فتحت طليقة الإعلامي خالد عليش الباب من جديد للحديث عن مشاكل النفقة في حياة النجوم، والذين يتهرب بعضهم من الإنفاق على أبنائهم. في التقرير التالي نرصد أحدث هذه الحالات.
خالد عليش وزوجته
"عليش في الكنافة" بهذه الجملة انتقدت الفنانة «ميما الشامي» طليقها الفنان والإعلامي «خالد عليش» عبر حسابها في موقع التواصل فيسبوك قبل أن تشتكي من تجاهله لتغطية نفقتها هي وابنتها قائلة: "هو 4000 جنيه في الشهر يكفى بنت في مدرسة انترناشونال في حين باباها بيقبض 75000 جنيه؟".
وأضافت: "هو اللي خانى وضربني وكنت انا اللي بعتذر عشان أنا قصرت واخد فلوسي ومعترف بده بس مش عايز يدهاني غير لما اوافق على شروطه ولا ألجأ للقضاء"، واشتكت قائلة: "انت ماتعرفش أنا ببيع ايه عشان اصرف على بنتى خاصة إنى مريت بظروف قاسية جدا وتحديدا بعد مرض والدتي".
وطالبها البعض بحذف المنشور لكنها رفضت، وطالبها البعض الآخر بإثباتات فأكدت أنها تمتلك صورًا تثبت كل ادعاءاته إلا أنها قالت: "أنا اتربيت مافضحش حد كان فيه بيني وبين عيش وملح".
إبراهيم سعيد وابتسامقررت محكمة أسرة المعادي تاييد الحكم الصادر بمنع اللاعب السابق إبراهيم سعيد من السفر لعدم سداده نفقة طليقته.
وكان اللاعب إبراهيم سعيد تظلم على القرار الصادر ضده بمنعه من السفر وقررت المحكمة اليوم رفض التظلم وتاييد قرار المنع.
وكان دفاع ابتسام علاء حسن طليقة اللاعب إبراهيم سعيد تقدم بطلب للمحكمة بوضع اللاعب على قوائم الممنوعين من السفر خارج البلاد.
من ناحية أخرى قال أحمد المغربى دفاع اللاعب ابراهيم سعيد إنه سيقوم بالطعن على الحكم الصادر اليوم أمام محكمة الاستئناف.
يذكر أن محامي طليقة سعيد، تقدم إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة أسرة المعادى بطلب رقم 1167 لسنة 2017 لإلزام اللاعب السابق بتسديد مبلغ أكثر من 100 ألف جنيه، قيمة متجمد نفقة نجله "آدم" وحبسه 30 يومًا عند امتناعه عن أداء المبلغ لمطلقته وبعد تغيب الطرفين عن جلسة التسوية تم إحالة الأمر إلى محكمة الأسرة للفصل فى الدعوى.
يشار إلى أن محكمة أسرة المعادى ألزمت لاعب الزمالك والأهلى السابق ابراهيم سعيد، فى ديسمبر الماضى بدفع 6000 جنيه نفقة شهرية لنجله " آدم" و50 جنيها بدل فرش وغطاء، إلا أن اللاعب طعن على الحكم أمام محكمة استئناف الأسرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مطالبًا بتخفيض مبلغ النفقة بدعوى ضيق حاله وزواجه من أخرى وتسديده لنفقات ابنتيه من زيجة سابقة.
احمد الفيشاوي وزوجته
رفضت محكمة أسرة الخليفة دعوى الفنان أحمد الفيشاوى بتحديد نقل ابنته لينا الفيشاوي إلى المدرسة البريطانية بالتجمع الخامس، وجاء رقم التظلم 2010 لسنة 2020 بمحكمة الخليفة.
وكان الفنان أحمد الفيشاوى تقدم بتظلم أمر وقتي لمحكمة الأسرة بالخليفة لنقل ابنته لينا إلى المدرسة البريطانية بالقاهرة نظرا لكثرة المصاريف التي يدفعها لها في إنجلترا.
وكانت محكمة جنح الدقي في وقت سابق، عاقبت الفنان أحمد الفيشاوي بالحبس سنة وكفالة 2000 جنيه وغرامة 500 جنيه وإلزامه بدفع 20001 جنيه تعويضا و50 جنيها مصاريف المحاماة لامتناعه عن تنفيذ دفع نفقات وأجور ابنته لينا الفيشاوي، فى الدعوى المقامة من محاميها شعبان سعيد.
احمد الفيشاوي وابنته
يذكر أن محكمة الأسرة بالخليفة عاقبت الفنان أحمد الفيشاوى فى وقت سابق بالحبس شهرا لامتناعه عن دفع نفقة ابنته لينا أحمد الفيشاوى لمدة سنة، مما دفع والدتها إلى إقامة دعوى أمام المحكمة تقاضى فيها مطلقها أحمد الفيشاوى.
وكان شعبان سعيد، محامي لينا ابنة أحمد الفيشاوى، أقام دعوى عن هند الحناوى، مطلقة أحمد الفيشاوي، أمام المحكمة يطالب فيها بدفع مبلغ 234 ألف جنيه قيمة نفقة متجمدة للابنة والصادر بها حكم نهائي ونافذ بعدما امتنع أحمد الفيشاوي عن سدادها لمدة سنة.
يذكر أن الفنان أحمد الفيشاوى، والد لينا، أقام دعوى قضائية لمنعها من السفر قبل أن تسافر إلى إنجلترا مع والدتها هند الحناوي.