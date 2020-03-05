فضائح الفنانين.. النجوم يتهربون من الإنفاق على أبنائهم.. زوجة خالد عليش تكشف المستور.. وابنة الفيشاوي تحرج والدها

فتحت طليقة الإعلامي خالد عليش الباب من جديد للحديث عن مشاكل النفقة في حياة النجوم، والذين يتهرب بعضهم من الإنفاق على أبنائهم. في التقرير التالي نرصد أحدث هذه الحالات.

خالد عليش وزوجته

"عليش في الكنافة" بهذه الجملة انتقدت الفنانة «ميما الشامي» طليقها الفنان والإعلامي «خالد عليش» عبر حسابها في موقع التواصل فيسبوك قبل أن تشتكي من تجاهله لتغطية نفقتها هي وابنتها قائلة: "هو 4000 جنيه في الشهر يكفى بنت في مدرسة انترناشونال في حين باباها بيقبض 75000 جنيه؟".





وأضافت: "هو اللي خانى وضربني وكنت انا اللي بعتذر عشان أنا قصرت واخد فلوسي ومعترف بده بس مش عايز يدهاني غير لما اوافق على شروطه ولا ألجأ للقضاء"، واشتكت قائلة: "انت ماتعرفش أنا ببيع ايه عشان اصرف على بنتى خاصة إنى مريت بظروف قاسية جدا وتحديدا بعد مرض والدتي".



