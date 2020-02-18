استئناف الجيزة تصدم أحمد الفيشاوي.. وتوافق على سفر ابنته لينا إلى لندن

قررت محكمة استئناف الجيزة، إلغاء التعويض الصادر من جدة لينا أحمد الفيشاوي من الأم لوالدتها لامتناعها عن تنفيذ حق الرؤية.

كان المحامى شعبان سعيد وكيلا عن لينا أحمد الفيشاوي وجدتها، قد استأنف على الحكم الصادر من المحكمة بإلزام موكلته بتعويض مادي لعدم تنفيذها حكم الرؤية، بسبب سفرها خارج البلاد.

اقرأ أيضا:

لرفعها الطعن "بعد فوات الأوان ".. الإدارية العليا ترفض التحاق طالبة بكلية التمريض

مجلس الدولة: ضابط واقعة غش الطلاب يمنع اشتراكه في تأديبهم

الفتوى والتشريع تستثني قضايا الدولة من الحد الأقصى للأجور

وأوردت المحكمة في حيثياتها بإلغاء التعويض أن الفيشاوي وافق على سفر ابنته لينا وتعليمها بالخارج ما يتعارض مع كونه يطالب بتعويض لعدم رؤيتها داخل مصر.

يذكر أن أحمد الفيشاوي كان قد أقام دعوى رؤية ضد جدة ابنته ﻷمها بعد انتقال الحضانة إليها بحكم قضائي صادر من محكمة أسرة قسم الجيزة لزواج ابنتها هند الحناوى من شخص آخر، وقضت المحكمة بإعطائه حق رؤية ابنته بنادى شباب المقطم، لكن الثانية لم تنفذ قرار المحكمة نظرا لسفرها خارج البلاد.

وأقام "الفيشاوي" دعوى تعويضية ضد زوجته السابقة هند الحناوي، بتعويضه ماديًا، وقدرت المحكمة التعويض في حكم أول درجة بإلزام لينا ابنته ووالدتها هند الحناوي بتعويض مادي، وألغت المحكمة التعويض بالاستئناف الذى أقامه محامي ابنة الفيشاوي.

من جهة أخرى حددت محكمة جنح الدقي، جلسة ١١ مارس المقبل، لنظر المعارضة المقامة من الفنان أحمد الفيشاوي، على الحكم الصادر بحقه بالحبس سنة، في اتهامه بالامتناع عن تنفيذ أحكام نفقات وأجور، أقامتها ضده ابنته لينا الفيشاوي.

