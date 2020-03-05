على شفا كارثة كبرى.. كورونا يحول العالم إلى جزر معزولة.. تفاصيل

يهدد انتشار فيروس كورونا المستجد العالم بتحويله إلى جزر منعزلة، وبحدوث مشكلات كبرى في العالم على صعيد التجارة، وإفلاس عدد كبير من الشركات مختلفة الأحجام ، ودلالة ذلك تراجع شركات عن عمليات تسليمها للبضائع ، وقيام الدول بمنع استقبال الأجانب أو خروج مواطنيها للخارج وهو الأمر الذي يعني كارثة تفوق نتائج كارثة تشرنوبل في الثمانينات وبل تقترب في حال الاستمرار من نتائج حروب كبرى.

وليس أدل على ذلك من منع دول الخليج العربي ودول عربية ودول أوروبا عن عمل اجراءات احترازية كبيرة ، تقيد خروج مواطنيها لدول أخرى أو استقبال مواطني دول أخرى.

وطالبت الإمارات مواطنيها بعدم الخروج من أراضيهم في ظل هذه الأزمة ، وأغلقت منافذها بوجهه الإيرانيين، الذين تعتبر بلادهم مركز للوباء في الشرق الأوسط، وكذلك فعلت الكويت، بينما قررت السعودية اتخاذ أصعب خطوة في استقبال مسلمي العالم، وهي بوقف زيارة الحرمين الشريفين والعمرة مؤقتًا لحين زوال الخطر المتمثل في الفيروس القاتل، بل ومنعت إيران نفسها صلوات الجمعة غدًا في عموم البلاد، بعد ذيوع الفيروس في أراضيها.

ومنذ ذيوع المرض فرضت الصين حجرًا صحيًا على عدد من المدن ،أبرزها في مقاطعة هوبي وفيها مدينة ووهان مركز ظهور الوباء العالمي، بحسب ما صنفته وزار ة الصحة الألمانية.

ويستمر الفيروس في تهديد العالم وعزله، مع استمرار تسجيله لحالات أولى أو حالات جديدة في دول كألبانيا وسويسرا واليونان الأوربية، ودول أخرى مات فيها مصابون كإيران التي أعلنت عن حصيلة مفزعة بموت 107 شخص بكورونا.

ويعني توسع الفيروس زيادة في عزل الدول بعضها عن بعض، بل وعزل مدن الدولة الواحدة كذلك إذا اتبعت اجراءات العزل الصحي.

وفي الصين أعلنت شركات كبرى انسحابها من الصين أو وقف نشاطها، كأبل وهواوي وسامسونج وشركات السيارات وغيرها الكثير ، وذلك بعد انتشار الفيروس في البلاد.

ومن المستجدات والاجراءات العالمية، أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في البلاد، وأعلنت وزارة الصحة في إيران ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في البلاد إلى 107، وأوضحت وزارة الصحة الإيرانية أن عدد المصابين بالفيروس ارتفع ليصل إلى 3513 شخصا، مطالبة المواطنين بخفض استخدام العملات الورقية لوقف نشر كورونا، والسلطات الفلسطينية تقرر إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم بعد الاشتباه بحالات مصابة بفيروس كورونا، وأعلنت السلطات في النمسا تسجيل 8 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الحالات المؤكدة في النمسا إلى 37 حالة.

ذكرت وزارة الصحة الكويتية بأنه جرى تأكيد إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا، مرتبطتين بالسفر إلى إيران، ليصبح العدد الإجمالي 58 حالة. وأضافت أن "الحالات المصابة بالفيروس تتلقى العلاج، وبينهم حالة حرجة".

وقالت وزارة الصحة في البحرين تعلن عن تعافي ثلاث حالات إضافية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وتسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في اسكتلندا ليرتفع عدد المصابين في بريطانيا إلى 90 إصابة.

و قال معهد روبرت كوخ للصحة العامة في ألمانيا إن عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد قفز 109 حالات في غضون يوم. وأضاف المعهد أنه اعتبارا من صباح اليوم كانت هناك 349 حالة موزعة على جميع أقاليم البلاد باستثناء إقليم واحد.

و أعلنت وزيرة الخارجية الإندونيسية ريتنو مارسودي أن بلادها ستمنع دخول أو عبور الزوار الأجانب الذين زاروا المدن التي تشهد تفشيا لفيروس كورونا في إيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية خلال الـ14 يوما الماضية، وذلك اعتبارا من الثامن من مارس.

وقررت السلطات في مدينة كربلاء العراقية إلغاء صلاة الجمعة وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.و أعلنت اليابان أنها تعتزم تطبيق الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوعين على جميع الزوار القادمين من الصين وكوريا الشمالية، وذلك لاحتواء انتشار فيروس كورونا، وفقا لما ذكرت وسائل إعلام يابانية.

وكشفت السلطات الفلسطينية عن تسجيل أربع إصابات بفيروس كورونا في أحد فنادق بيت جالا. وتقرر الحجر الصحي على الموظفين والمقيمين واتخاذ إجراءات سريعة والالتزام بالتعليمات الطبية.وأعلنت وزارة السياحة الفلسطينية، حظر دخول السياح إلى الضفة الغربية المحتلة لمدة 14 يوما، بسبب تصاعد المخاوف من انتشار كورونا.كما تقرر إغلاق المدارس والمؤسسات في بيت لحم، لمنع تفشي كورونا.

أعلنت الصين، الخميس، أن 31 شخصا توفوا جراء الفيروس، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية حاجز الـ3000 حالة وفاة، مع زيادة طفيفة بعدد الإصابات.وسجلت اللجنة الوطنية للصحة 139 إصابة جديدة، بارتفاع طفيف عن الـ119 إصابة في اليوم السابق، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80,409.