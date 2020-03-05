كيف تحافظ على سيارتك داخل الجراج قبل إجازة الصيف

مع اقتراب فصلي الصيف والربيع اللذان يشهدان ارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، تبدأ الأسر والعائلات بتحديد وجهاتهم لقضاء الإجازة الصيفية إما داخل البلاد أو خارجها، وبالتالى فهناك أماكن يصعب اصطحاب السيارة إليها، ويكون السفر بواسطة الطيران أو الحافلات الضخمة المجهزة.





وهنا تظهر مشكلة ترك السيارة بأمان فى الجراج ، لذلك يقدم موقع صدى البلد الإخبارى مجموعة من النصائح لتخزين السيارة بنجاح، دون وقوع أى خسائر عند العودة.





وفيما يلى نستعرض القائمة





1- تعبئة خزان الوقود حفاظا علي السيارة من الرطوبة وتفادي جفاف بعض أجزائها الداخلية.





2 -تغيير زيت المحرك القديم تجنبا لتلوثه من الزيت المستخدم سابقًا.





3- ترك السيارة دون تشغيل فتره طويلة يسبب في تلف البطارية لهذا يجب فصل سلك القطب السالب عن البطارية.





4- أما بالنسبة لإطارات السيارة فهي تتحمل وزن السيارة أثناء التوقف لفترة طويلة، ينخفض الهواء تدريجيًا منها لذلك يفضل قياس ضغط الهواء قبل السفر.





5- يجب تنظيف السيارة جيدًا من الأجهزة الكهربائية والأسلاك الخارجية مثل شاحن الهاتف الخاص بالسيارة، ألعاب الأطفال، اكسسوارات خارجية للسيارة.





6- وعد التأكد من كل هذه الخطوات عليك وضع السيارة في مكان مغلق غير معرض لأشعة الشمس، وغطيها بالكامل حتي لا تتعرض للخدش أو التجريح من العوامل الخارجية.