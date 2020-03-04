10 نصائح قبل السفر بسيارتك لمسافات طويلة

مع اقتراب فصلى الربيع والصيف وبداية ارتفاع درجة الحرارة، تظهر بعض المشكلات لقائدي السيارات وهم على الطرق، خاصةً في المسافات الطويلة مثل قضاء العطلات الصيفية، والسبب الرئيسي عدم فحص السيارة قبل السفر مما يعرضها لعقبات غبر محسوبة.





ونستعرض فى القائمة التالية 10 خطوات لابد من اتباعها قبل السفر بالسيارة:





1- الإطارات والعجلات:

قبل السفر يمكن قياس مستوى الهواء أو النيتروجين فى الإطارات، وأيضًا فحص الإطار الاحتياطي حتي يساعدك فى حالة الاعتماد علبه.





2- المكابح:

إذا لاحظت أي صوت صادر من المكابح لا تهمله، وتفحصه فورًا قبل السفر لسلامتك.





3- الوقود ومستويات السوائل:

يجب ملء خزان الوقود للحد المسموح به، ولا تنسى فحص باقي السوائل في السيارة، من الزيوت والمياه، لتبقى درجة حرارة المحرك منخفضة والتقليل من أخطار العطل المفاجئ.





4- تجنب أعمال الصيانه قبل السفر:

القيام بالتعديلات أو إصلاح أي مشكلة في السيارة قبل السفر مباشرةً دون التأكد منها، قد يتسبب في تعطل السيارة أثناء السفر.





5- فحص مكيف الهواء الخاص بالسيارة:

يكثر السفر في فصل الصيف ومع ارتفاع درجة الحرارة داخل السيارة يؤثر على أجهزة السيارة، وليس ذلك فقط بل يمتد التأثير للأفراد المتواجدين بداخلها، لذلك يفضل فحص المكيف وقياس مستوى الفريون فى السيارة قبل السفر.





6- رقم إنقاذ الطرق:

يجب الاحتفاظ برقم إنقاذ الطرق للمكان المتواجد فيه أو الذي تنوي الذهاب إليه، تحسبًا لأي عطل قد يلحق بك.





7- وجود حبل جر للسيارة:

يفضل وضع الحبال داخل شنطة السيارة لحمايتها من التعطل المفاجئ أو التعرض للغرز في حفرة رملية.





8- اختيار ميعاد السفر بعيدًا عن حرارة الشمس:

مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، يفضل اختيار مواعيد السفر الليلية حتى لا تتعرض السيارة لدرجة حرارة أعلى من الطبيعي، لأن ذلك يحدث نتيجة حرارة الشمس والسير لمسافات طويلة.





9- تغيير زيت السيارة:

يساعد زيت المحرك على بقائه سليما طوال مدة السفر، كما أنه كلما كان الزيت حديثًا زاد ذلك من كفاءة السيارة.





10- فحص بطارية السيارة: