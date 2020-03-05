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مرأة

ابعد عن اللبني .. تعرف على أفضل أنواع الكمامات الطبية.. فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 06:20 م
الكمامات الطبية
الكمامات الطبية
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حياة عبد العزيز - عدسة : عمر خالد
قال خالد إبراهيم دكتور صيدلي لـ "صدى البلد"، أن على الجميع ارتداء الكمامات الطبية في الفترة الحالية، لمواجهة فيروس كورونا قائلًا«الوقاية خير من العلاج».

وكشف عن أنواع الكمامات الطبية:

- كمامة N95
هي كمامات معترف بها دوليًا ،والنوع الأول منها امريكي، وانتشرت في الفترة الأخيرة بعد تفشي فيروس كورونا، وهي تعتبر من أفضل الكمامات، وتواجه الفيروسات والبكتيريا الدقيقة التي تواجه الإنسان، بنسبة 95% إلى 99%، ويمكن استخدامها  في الأماكن ذات ارتفاع شديد مثل وسائل المواصلات والجامعات وأماكن العمل، وثاني الأنواع هي البريطانية وتعتبر نفس جودة الأمريكية.

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وتابع أن الكمامات المصرية لا فائدة منها وهي الاعتيادية ذات اللون اللبني، وليس لها علاقة بحماية الشخص من الفيروسات، فهي فقط ترتدي في حالة الأدخنة بالجو.


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