شيكو يعلق على عودة المهرجانات بطريقة كوميدية

علق شيكو على قرار نقيب الموسيقيين هاني شاكر بتدشين شعبة جديدة لمطربي المهرجانات تحت اسم "شعبة الأداء الفني" خاضعة لقوانين النقابة.

ونشر شيكو صورة من مسلسل "خلصانة بشياكة"، والتى كان يقدم بها مطرب مهرجانات، وعلق عليها "شكرا هاني شاكر".

وقررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، إنشاء "شعبة للأداء الفني" لمطربي المهرجانات ويحصل أعضاؤها على "ترخيص سنوي" بالغناء، بعد إجازته من لجنة الاستماع المشكلة في النقابة مع وجوب التزام عضو الشعبة بالمعايير الرقابية والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالتصاريح الرقابية الخاصة بالأداء العام للأغاني.

وكان الفنان هاني شاكر أصدر قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء مرة أخرى بعد غناء أغنية بنت الجيران في حفلة عيد الحب باستاد القاهرة واحتوائها على عدد من الكلمات المبتذلة.